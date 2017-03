Lars ”Dille” Diedricson är död

Schlagerprofilen Lars ”Dille” Diedricson är död.

Han blev 55 år gammal.

– Han var min bästa vän. Vi pratade dagligen och han var väldigt mån om de människor han hade nära sig. Han var en väldigt varm människa, säger Oscar Hedström Didriksson, till Expressen .

Lars ”Dille” Diedricson har dött, 55 år gammal. Enligt sonen Oscar Hedström Diedricson dog han under måndagen efter att ha förts till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg under fredagen, skriver Expressen .

Jobbat med Perrelli

Diedricsons karriär tog fart i bandet Snowstorm, där han var sångare. Bland bandets största hits finns låten ”Sommarnatt”.

I mellosammanhang har Dille arbetat arbetat med artister som Charlotte Perrelli , Barbados , Linda Bengtzing och Jessica Andersson . Senast han deltog som kompisitör i tävlingen var 2012, med låten ”Don’t let me down”, som framfördes av Lotta Engberg och Christer Sjögren.

Som låtskrivare har han tävlat i melodifestivalen 12 gånger. År 1999 tog han hem hela Eurovision Song Contest när ”Take me to your heaven” vann i Israel.

Nöjesbladet har varit i kontakt med familjen som inte vill kommentera.