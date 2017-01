Marilyn Monre ville slippa sex-stämpeln

Ny bok om stjärnans flykt till New York











HOLLYWOOD. I mitten av 1950 talet drog Marilyn Monroe på sig en svart peruk och bokade en biljett från Los Angeles till New York under namnet Zolda Zonk.

Där dejtade hon Marlon Brando, retades med Truman Capote och drack gin med Frank Sinatra.

Allt medan hon försökte bli av med imagen som dum blondin.

Bakom sig lämnade hon det havrerade äktenskapet med baseballegendaren Joe DiMaggio, kontraktet med filmbolaget 20th Century Fox och det mesta av sina tillhörigheter.

Författarinnan Elizabeth Winder skriver i kommande boken ”Marilyn in Manhattan: her year of joy” att den dåvarande 28-årigen drömde om att fly Hollywoods studio-system, bli en ”riktig” skådespelerska och själv bestämma vilka filmer hon skulle göra.

Flytten i november 1954 var första gången Marilyn tog tid för sig själv.

Hennes berömmelse hade då nått stratosfäriska nivåer.

Var inte nöjd

Hon hade gjort fler än 20 filmer, prytt 300 tidningsomslag och vunnit tre Golden Globes.

Ändå var hon inte nöjd.

– Jag är trött på sexiga roller, klagade hon.

Fotografen Milton Greene lovade att hjälpa henne och de blev mer än vänner.

Men i New York hade han en gravid flickvän och Marilyn drog sårad vidare.

Nytt sällskap blev Frank Sinatra .

Hon tröttnade dock på att dela honom med Ava Gardner och fokuserade i stället på Marlon Brando .

Honom lärde hon känna på Lee Strasburgs dramaskola.

”Glödande intensiva”

”Marilyn och Marlon passade varandra perfekt. Både var glödande intensiva och obotliga perfektionister”, skriver författarinnan i utdraget som Daily Mail tagit del av.

Men det var pjäsförfattaren Arthur Miller som vann hennes hjärta och de gifte sig 1956.

Äktenskapet blev början till slutet för den världsberömda blondinen.

De hade nästan inget gemensamt och när hennes produktionsbolag MMP gick under kantades de följande fyra åren av missfall, överdoser och iskall tystnad.

Hade inget val

1961 gick de skilda vägar och Marilyn tyckte inte att hon hade något annat val än att flytta tillbaka till LA och försöka få fart på karriären igen.

Året därpå ringde Greene henne för första gången på fem år.

– De ger mig de sämsta rollerna. Det är som om de senaste tio åren inte existerat. Jag är tillbaka på platsen jag inte vill vara på, sa Marilyn.

Det var sista gången de pratade med varandra.

Den 5 augusti 1962 hittades Marilyn död i sin säng i stadsdelen Brentwood i Los Angeles.