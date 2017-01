Spänningen låg i om förlorarna ändå skulle vinna i ”På spåret”

Så bra var lagen och musiken i kvällens program





Ännu en habil omgång av ”På spåret”.

Men kanske borde man på något sätt ha försökt göra dramatik av det faktum att alla lagen slog varandra. Att spänningen faktiskt låg i om förlorarduon Kalle Lind/Isobel Hadley-Kamptz trots allt ändå skulle vara vinnare.

Med den rutin Kristian Luuk har skaffat sig efter åtta år, är det naturligt att han har slutat att reflexmässigt säga Spännande , när han vet, när de tävlande vet, när över två miljoner tv-tittare vet, att matchen redan är avgjord.

Det är också begripligt att han då helt enkelt försöker tysta ned det faktum att poängen på det sista resmålet och frågorna som följer, inte spelar någon roll för utgången i just denna match.

Däremot spelade de ju väldigt stor roll för vilka lag som skulle gå vidare i SVT:s frågelek.

Charlotte Gyllenhammar /Erik Niva slog Jonas Eriksson /Åsa Sandell dagen före nyårsafton med 34-30. Veckan efter fick de stryk av Isobel Hadley-Kamptz /Kalle Lind med 38-25. Som i sin tur var frånkörda redan före sista frågeomgången av Jonas Eriksson/Åsa Sandell i kvällens match.

Då hade man kunnat göra dramatik av det faktum att alla lagen slog varandra och att man skulle få räkna poäng för att se vilket lag som skulle vinna gruppen, vilket som kanske skulle bli bästa tvåa och vilket som skulle bli utslaget.

Vi lever i en digital, inte analog, värld.

Fast å andra sidan… vi kanske vill ha något analogt kvar i våra liv. Kanske hade det bara blivit rörigt. Och sedan redde ju Luuk & Fredrik Lindström ut alltihop på ett föredömligt sätt efteråt.

Erik Niva och Charlotte Gyllenhammar – som aldrig riktigt blev just ett fungerande tävlingspar – har nu gjort sitt i ”På spåret”.

Så bra var lagen

+++

Jonas Eriksson/Åsa Sandell

Han är svensk och internationell fotbollsdomare i världsklass, har dömt många matcher i VM, EM och Champions League. Hon är kulturskribent och före detta proffsboxare. Tävlar för andra säsongen. Samspelta och verkar ha kul ihop. Resonerade sig några gånger nästan fram till rätt svar.

++

Isobel Hadley-Kamptz/Kalle Lind

Hon är krönikör, kulturskribent och författare. Han är krönikör, författare och programledare. Båda är kända i en lite snävare krets. Kalle Lind var alldeles för sällan lika spirituellt rolig som i debuten. Tuffa förra fredagen, nu fegade de på resmålen.

Så bra var musiken

+++

José Gonzales gjorde ”Owner of a lonely heart” så bra att man nästan glömde bort hur tråkiga Yes var som grupp. Men även om Cornershops ”Brimful of Asha” var ett rimligt låtval på resmålet Bombay, är det fortfarande en tjatig låt.

▪▪▪

Bästa repliken: Till och med jag har motvilligt skakat rumpa till ”Brimful of Asha”, det kommer jag dock inte att visa här. (Kalle Lind)

Sämsta svaret: Lind/Hadley-Kamptz valde Svenska vägar som ämne i Listan . Sedan trodde de Kalmar (cirka 17 mil bort) låg utmed E4:an.

Skämskudden: Det är ju inte det finaste kulturella ögonblicket man kommer ihåg i sitt liv. Dr Bombay satt i en taxi… (Jonas Eriksson klippte resmålet tack vare utskällda artisten).