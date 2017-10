Manson tvingas ställa in nio konserter

Skadades när gigantiska pistoler föll på honom

Marilyn Manson har skadats efter en olycka på scenen.

Nu tvingas han ställa in sina nio kommande konserter.

”Manson hoppas återvända till scenen snart”, säger hans representant i ett uttalande, skriver Rolling Stone.

Artisten Marilyn Manson , 48, skadades under en konsert i New York under lördagen. Mitt under låten ”Sweet dreams (are made of this)” föll scendekoren, två gigantiska pistoler, ner på honom.

Filmklipp från konserten visar hur hans medarbetare springer fram för att hjälpa honom. Därefter fick stjärnan bäras ut på bår och konserten avbröts. Manson fördes till sjukhus och det är ännu oklart hur skadeläget ser ut.

Ställer in nio konserter

Under söndagkvällen meddelade en av stjärnans representanter att Manson nu kommer att sälla in kommande nio konserter, skriver Rolling Stone .

”Marilyn Manson tvingas ställa in flera konserter när det kommer till datumen i oktober på hans USA-turné. Hans konserter från Boston den andra oktober till Houston den 14 oktober kommer att bli ombokade till ett senare datum. Manson hoppas återvända till scenen snart”, säger representanten i ett uttalande.

Ska vila upp sig hemma

Där framgår också att Manson behandlats på sjukhus i New York och att han kommer att vila upp sig i sitt hem i Los Angeles.

Enligt Mansons turnéschema blir den första konserten efter olyckan i Texas den 15 oktober. En månad senare, den 14 november kommer han till Sverige för att spela på Annexet i Stockholm.

Justin Bieber ber om ursäkt till Marilyn Manson 00:56

LÄS OCKSÅ Marilyn Manson skadad under konsert – fick scendekor över sig

LÄS OCKSÅ Då spelar Marilyn Manson i Sverige