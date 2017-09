Tv-bråket är över: Avtal klart mellan Com Hem och Discovery

Konflikten är över.

Tvisten mellan Com Hem och Discovery är är nu löst.

– Vi har varit oense om prislappen, men nu har vi hittat en lösning som båda är nöjda med och det är vi jätteglada för, säger Fredrik Hallstan, presschef Com Hem, till Aftonbladet.

Foto: Kanal 5 ”Breaking news med Filip & Fredrik” är ett av programmen som nu återvänder i Com Hems och Boxers utbud.

I dag tecknades ett avtal och Com Hem och Boxer får därmed återigen rätt att visa Kanal 5, Kanal 9, Eurosport och deras övriga kanaler, uppger Com Hem i ett pressmeddelande.

Sedan midnatt den 31 augusti har alla Discovery Networks kanaler varit nedsläckta i de hushåll som har Com Hem. Omkring 4,5 miljoner tv-tittare har berörts av konflikten.

– Tvisten har varit om pengar, faktiskt. De vill ha mer betalt för innehåll som färre tittar på och vi vill betala mindre för innehåll som färre tittar på. Mellan 2014 och 2016 har deras tittande sjunkit med 24 procent och bara i år sjunkit med tio procent, så vi tycker det är fel att vi skulle ha betalt mer för det, säger Fredrik Hallstan , presschef Com Hem, till Aftonbladet.

Kan hända igen

Avtalet innebär att kanalerna snarast kommer att börja visas igen för Com Hem och Boxers kunder.

– Vi är nöjda att våra kunder kan se på kanalerna igen och vi är nöjda med avtalet, säger Fredrik Hallstan.

Han påpekar samtidigt att det i framtiden trots allt finns en viss risk för att en liknande situation uppstår igen.

– Vi kommenterar inte detaljer i avtalet på det sättet, men man ska ändå komma ihåg att med vår släckning har Discovery släckt kanaler fem gånger för olika operatörer i Sverige och Norden, nu senast hände det i Grekland. Att det händer igen kan tyvärr inte jag garantera.

Kanal 5, Kanal 9 och Eurosport kommer tillbaka

Henriette Zeuchner , VD för Discovery Networks Sweden , säger i ett pressmeddelande att det nya avtalet gynnar tv-tittarna.

– Vi är glada över att ha nått fram till ett avtal med ComHem /Boxer under de senaste timmarna. Det här avtalet är bra för oss, för svensk innehållsindustri och för ComHem/Boxer – men framförallt är det bra för tittarna, säger hon i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi kommer att fortsätta att investera i stora svenska underhållningsprogram och attraktiva sporträttigheter.

Kanalerna som nu kommer tillbaka är Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discoverykanalerna, Animal Planet, Eurosport 1 & 2, samt TLC.

– Vi ber våra kunder om ursäkt för att de har drabbats av vår och Discoverys oförmåga att komma överens och vi tackar våra kunder för det tålamod de visat under denna tid. Det var första gången under Com Hems mer än 30 åriga historia som vi drabbats av en sådan här konflikt. Naturligtvis kommer vi att göra vad vi kan för att undvika att hamna i en liknande situation igen och vi beklagar att det tog så lång tid att nå en lösning som var bra för våra kunder, säger Anders Nilsson , VD på Com Hem, i ett pressmeddelande.