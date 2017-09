”The Hills”-stjärnan skiljer sig – efter 10 månader

Audrina Patridge och Corey Bohan går skilda vägar

Foto: AP TT NYHETSBYRÅN Audrina Patridge och BMX-åkaren Corey Bohan skiljer sig.

De gifte sig på Hawaii i november 2016.

Nu skiljer sig Audrina Padrigde och Corey Bohan.

– Audrinas främsta prioritet just nu är dottern. Hon behöver sitt privatliv under den här tiden, säger hennes representant till Us Weekly .

Audrina Patridge , känd från tv-serien ”The Hills”, gifte sig med Corey Bohan för 10 månader sedan. Nu ska paret skilja sig, skriver Us Weekly . Paret har en dotter tillsammans som är 14 månader gammal.

Har fått besöksförbud

Enligt en källa till tidningen har parets förhållande varit skakigt från början men de har försökt hålla ihop för sin dotters skull.

Audrina har ansökt och fått ett tillfälligt besöksförbud beviljat för att hålla maken borta, uppger TMZ . Enligt sajten visar dokument att Audrina anklagar Bohan för att ha varit våldsam. Han ska ha puttat henne när hon höll i dottern och ha hotat med att slå sig själv i huvudet med en plåtburk.