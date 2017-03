Scarlett Johansson skiljer sig från maken

Superstjärnan Scarlett Johansson och ex-kärleken går skilda vägar







Scarlett Johansson har lämnat in skilsmässoansökan från maken Romain Dauriac.

Äktenskapet varade bara i två år.

– Det kommer att bli en intressant process, säger makens försvarare till The Post.

Skådespelerskan Scarlett Johansson , 32, skiljer sig från maken Romain Dauriac efter bara två år som gifta, rapporterar Page Six . ”Avengers”-skådespelerskan lämnade in skilsmässoansökan under tisdagen, och ansöker om huvudsaklig vårdnad för ex-parets gemensamma dotter Rose, 3. Johansson gick tidigare i år ut och sa att paret separerade redan i somras.

Dauriacs försvarare Harold Mayerson sa till The Post att Dauriac planerar att flytta tillbaka till Frankrike, där han ursprungligen kommer ifrån, och att han vill ta dottern med sig dit.

– Det kommer att bli en intressant process, sa Harold Mayerson till The Post.

Dauriac arbetar äger en reklambyrå, men så sent som i höstas öppnade ex-paret oväntat en popcorn-butik tillsammans i Paris. Hur det blir med vårdnaden om affären är i nuläget oklart.