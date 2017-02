Hugh Jackman till fansen: Jag älskar er

”De här 17 åren hade inte varit möjliga utan er”





Hugh Jackman spelar mutanten James ”Logan” Howlett/Wolverine för nionde gången på bioduken.

Han riktade ett kärleksfullt tack till sina fans under premiären i USA.

– Ärligt talat, de här 17 åren hade inte varit möjliga utan er. Jag älskar den här karaktären, och jag älskar er.

Hugh Jackman har axlat rollen som James ”Logan” Howlett/ Wolverine i 17 års tid.

Hans senaste film, ”Logan - the Wolverine”, är den tionde delen i filmserien ”X-men”, men rapporteras också vara sista gången som Hugh Jackman trär på sig lösklorna och går in i rollen som Wolverine.

Fans utklädda till den järvliknande mutanten, samlades under fredagen när filmen hade New York-premiär. Hugh Jackman tog tillfället i akt att rikta ett tack till fansen, skriver The Hollywood Reporter .

– Det här är som en dröm. Efter 17 år känns det som att jag har träffat varenda Wolverine- och X-men-fan (på gatan)... Ärligt talat, de här 17 åren hade inte varit möjliga utan er. Jag älskar den här karaktären, och jag älskar er.”

Hyllade Hugh Jackman

”Logan - the Wolverine”, som regisseras av James Mangold , har beskrivits som våldsam och brutal. Även regissören passade på att säga ett par väl valda ord, rapporterar The Hollywood Reporter.

– Om ni inte gillar det här, kom till mig! sade han till fansen och fortsatte med att hylla Jackman.

– Han är bra på för många saker. Han visar prov på så mycket i den här filmen. Han är också en av de bästa män du någonsin kommer få jobba med och möta i livet.

Bryter ”Wolverine-dieten”

Hugh Jackman har sagt förr att han inte ska fortsätta gestalta X-men-hjälten. Men nu står han fast vid sitt ord - och tar avsked från Wolverine-karaktären på Twitter. Han har tidigare uppmanat sina Twitterföljare att säga vad de vill se honom göra med klorna för sista gången. ”Jag vill se dig skiva ost med klorna”, var ett av svaren han fick.

Och nu lägger skådespelaren ut en bild på sig själv med en gigantisk pastatallrik.

”Jag är glad att kunna bryta ’Wolverine-dieten’, skriver han i Twitterinlägget .