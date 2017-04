Oliver Rytting sätter Bard på plats – efter fjollkritiken











Oliver Rytting tog svenska folket med storm när han kvalade in i Talang.

Även hårdrockbandet själva hyllade den unge sångaren på Twitter .

Men i semifinalen får han mothugg från Bard, som anklagar honom för att göra ”fjollrock”.

Oliver Rytting , 12, från Lidingö tog svenska folket med storm när han kvalade in till semifinalen i Talang .

David Batra tryckte lyriskt på guldknappen och skickade den unge hårdrockaren direkt till semifinal.

– Jag blev extremt glad när han gjorde det. Men såhär i efterhand tänker jag, hur hade jag inte kunnat gjort det?, resonerar Oliver Rytting i programmet.

Och i semifinalen fortsätter han att imponera.

Hårdrockaren, som är ett par år under moppeålder, gör entré på en rytande motorcykel. Och river därefter av en pyrodoftande version av Steppenwolfs ”Born to be wild”.

– Det är tur att vi filmar i en så stor sal, annars hade inte Olivers självförtroende fått plats, säger David Batra.

Men Alexander Bard höjer ett varningens finger.

– Alexander Bard gillar någon som inte skäms för sitt självförtroende. Sedan kan jag väl säga så här, jag tycker egentligen att Kiss-låten passar dig bättre. Varför gör du "Born to be wild"? Det är ju fjollrock. Du ska göra riktig hårdrock där du får ta i ordentligt, säger han och möts av en buande publik.

Oliver Rytting tar mikrofonen från Pär Lernström :

– I fall jag kommer vidare till final, ja då får du se på annat!

Och Karin ”Kakan” Hermansson ger honom uppbackning.

– Det pratas så mycket om din karaktär, men du har en fantastiskt röst! Och vad är det för fel på fjollor? Det är ju underbart, säger hon och tittar menande på Bard.

– Du är kingen Oliver!

Och Oliver låter inte Bards gliring tynga honom.

– Jag är extremt glad och väldigt nöjd, säger han om framträdandet.

Hela semifinal 1 finns att se på TV4 Play.