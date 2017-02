Victoria Silvstedt: Trump slängde mig i poolen

”Han var så himla läskig alltså”





Victoria Silvstedt gick på dejt med Donald Trump.

Hon föll inte för för honom och när de sågs igen slängde han ner henne i en pool.

– Sen sa han ’Come here I’ll show you my bedroom. I have a dress for you’, säger hon i tv-programmet ”Renées brygga”.

Den svenska modellen Victoria Silvstedt är inget stort fan av USA:s nya president Donald Trump .

Som gäst i Renées brygga berättar hon om när Trump bjöd ut henne. Enligt Silvstedt hade han ringt hennes modellagentur efter att hon suttit uppe på stora billboards i USA. Han ville bjuda på lunch och diskutera ett projekt.

– Jag kommer ihåg att han skickade en vit limo och hämtade upp mig på mitt hotell. Och så skulle han ta mig till sitt kontor i Trumptower och visa mig runt och säga ’I’m the best, I’m the gratest’.

”Så himla läskig”

Därefter blev det lunch på på en privat lyxrestaurang i New York.

– Han pratade hela tiden om hur bra han var. Han var så himla läskig alltså.

Silvstedt bestämde sig för att Donalt Trump inte var en man för henne och intygar för Renée Nyberg att hon dumpade honom. Han ska även ha skickat blommor. Något som inte bet på Silvstedt.

”Slängde mig i poolen”

När Silvstedt vid ett senare tillfälle befann på en fest i Palm Beach, i den lyxiga fastigheten och klubben Mar-a-Lago stötte hon på Trump igen.

– Då fick han syn på mig och så tog han tag i mig, lyfte upp mig och slängde i mig i poolen med kläderna på. Sen sa han ’Come here I’ll show you my bedroom. I have a dress for you’. För jag var ju tvungen att byta om. Jag var ju helt blöt.

I programmet berättar Silvstedt också att hon älskar Trumps dotter samt att hon varit rumskompis med hans Fru Melania Trump i Paris. Hon tycker däremot inte att Donald Trump själv är ’världens trevligaste’, som hon uttrycker det.

Renées brygga sänds onsdag den 8 februari klockan 21.00 på TV4.