SVT-meteorologen sjuk i sändning – ställer in kvällens program

Nils Holmqvist åkte från sändningen till akuten



1 av 2 | Foto: SVT Nils Holmqvist under sändningen: ”Ursäkta den här prognosen, jag tror att jag kan vara lite sjuk”

SVT-meteorologen Nils Holmqvist blev akut sjuk mitt under kvällens sändning.

– Ursäkta den här prognosen, jag tror att jag kan vara lite sjuk, sa han innan han lämnade tv-rutan.

SVT-profilen Nils Holmqvist , 31, blev akut sjuk mitt under direktsändningen klockan 18 på måndagskvällen.

Under väderprognosen hörs den populära meteorologen snörvla och andas tungt innan han först ber om ursäkt en gång och senare, precis i slutet ytterligare en gång:

Sen åkte han direkt till akuten, enligt tidningen Expressen .

Samtidigt tvingades SVT ringa in meteorologen Per Stenborg , 50, som ersättare för Nils Holmqvist under resten av måndagens sändningar.

– Jag har haft svårt med balansen på sista tiden. Det är så mycket jag vet i princip. Så jag ska göra lite tester nu. Men det är allt liksom, säger Nils Holmqvist till Expressen.

