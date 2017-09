Hyllad soulsångare död – blev 68 år



1 av 2 | Foto: Manfred Werner / Wikimedia Commons Charles Bradley.

Den amerikanske soulsångaren Charles Bradley har gått bort efter en tids sjukdom.

”Alltid en kämpe, Charles slogs mot cancern med allt han hade”, säger en representant för sångaren i ett uttalande.

Charles Bradley blev 68 år.

Charles Bradley , en hyllad soulsångare vars karriär tog fart sent i livet, har dött efter en längre tids sjukdom.

Soulsångaren var av den gamla skolan, som inspirerades bland andra av James Brown . I flera år framträdde han som James Brown-imitatör under namnet Black Velvet. 62 år gammal fick han sitt genombrott för sin egen musik genom debutalbumet ”No time for dreaming” 2011, vilket han följde upp med ytterligare ett – ”Victim of love” – två år senare.

Han diagnostiserades med magcancer hösten 2016. Senaste skivan, ”Changes”, släpptes senare samma år. Plattan innehåller bland annat en Black Sabbath -cover under samma namn.

Cancern spred sig

Behandlingarna verkade fungera och Charles Bradley tycktes må bättre. Han turnerade tidigare i år och uppträdde bland annat i flera tv-program, som ”The late show with Stephen Colbert”, ”Conan” och ”CBS This morning: Saturday” - ett framträdande som ledde till en Emmy-nominering, skriver Variety.

Men cancern spred sig. Charles Bradley tvingades ställa in flera framträdanden under september.

”Jag älskar alla er där ute som fick mina drömmar att gå i uppfyllelse. När jag kommer tillbaka, kommer jag komma tillbaka stark, tack vare Guds kraft”, sa han i ett uttalande i samband med att spelningarna ställdes in.

”Tungt hjärta”

Charles Bradley förlorade dock kampen mot sjukdomen. Lördagen den 23 september somnade sångaren in, rapporterar amerikanska medier.

Dödsfallet bekräftas av en representant för sångaren.

”Det är med tungt hjärta vi meddelar Charles Bradleys bortgång. Alltid en kämpe, Charles slogs mot cancern med allt han hade. Han diagnostiserades med magcancer hösten 2016 och genomgick behandling. Bradley gav sig ut på vägarna tidigare år efter att hälsan förbättrats, men cancern återvände nyligen och spred sig till levern”, står det att läsa i ett uttalande, enligt Rolling Stone .

Charles Bradley blev 68 år gammal.