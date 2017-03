Lilys öppna brev om relationen till pappa Phil Collins





Skådespelerskan Lily Collins öppnar upp sig om relationen till pappa Phil Collins i ny bok.

Deras förhållande har varit långt ifrån problemfritt genom åren.

– Jag förlåter misstagen du har gjort, skriver hon i boken.

Skådespelerskan Lily Collins , 27, publicerade under tisdagen artikelboken ”Unfiltered: no shame, no regrets, just me”. I boken skriver hon ärligt om sitt krångliga förhållande till sin pappa, artisten Phil Collins , 65, rapporterar People .

I ett kapitel av boken som heter ”Ett brev till alla pappor” berättar hon att Genesis-sångaren ofta var frånvarande under uppväxten, och hon ville inte göra något som fick honom att hålla sig borta ännu längre. Hon var alltid försiktig med vad hon sa till honom, och hur hon sa saker.

– Sanningen är att att jag var arg. Jag saknade honom och ville ha honom där, skriver hon i boken.

Föräldrarna skilde sig då Lily Collins var sju år gammal och hon flyttade med mamma Jill Tavelman till Los Angeles. Trots att hon alltid vetat att pappan älskar henne har deras förhållande ändå påverkat henne på djupet, skriver hon.

”Jag förlåter dig”

– Jag har insett att många av mina djupaste osäkerheter kommer från problemen med min pappa. Det har tagit mig över ett decennium att lösa vissa av dem (andra löser jag fortfarande) och att slutligen bygga upp modet att säga vad jag känner till honom, skriver hon i det öppna brevet.

– Jag förlåter dig för att du inte alltid har funnits där när jag behövde dig och för att du inte har varit den pappa jag förväntade mig. Jag förlåter misstagen du gjorde, skriver hon.

I andra kapitel av boken berättar hon öppet om dåliga förhållanden med tidigare pojkvänner och sin kamp mot ätstörningar. Boken är till för att inspirera hennes unga fans. Skådespelerskan, känd från filmer som ”Love, Rosie” och ”Stuck in love” har tidigare studerat journalistik. Hon har bland annat skrivit för brittiska Elle Girl, Seventeen och Teen Vogue.

I samband med lanseringen av boken postade Lily Collins en bild på Instagram, där hon skrev hur viktigt det är att göra sin röst hörd.