Premiärdatumet för Game of thrones avslöjat

Unik eldceremoni visade datumet

Ett gigantiskt isblock fick smälta i livesändning genom att eld sprutades på blocket.

Så avslöjade HBO premiärdatumet för nya säsongen av ”Game of thrones”.

– ”The night king” planerar inte att göra bra saker. Hjälp till att elda upp isblocket, sa Isaac Hempstead-Wright, som spelar karaktären Bran i serien, under sändningen.

Under en unik ceremoni avslöjade HBO , som ligger bakom succéserien ”Game of thrones ” det nya premiärdatumet för säsong sju.

På ”Game of thrones” Facebooksida kunde tittare följa ett stort isblock som smälte i realtid. Inuti isblocket dolde sig datumet för den nya säsongen.

Tittarna hjälpte till

För att blocket skulle smälta ombads alla som följde livesändningen att kommentera ”fire”. I ena hörnet på sändningen fanns en mätare som visade hur många kommentarer som krävdes för att eld skulle sprutas mot isblocket. Så fortsatte det tills blocket smält så pass mycket att siffrorna i mitten visades.

Under sändningen dök en hälsning från Isaac Hempstead-Wright , som spelar karaktären Bran Stark i serien.

– ”The night king” planerar inte att göra bra saker. Hjälp till att elda upp isblocket, sa han.

Även Lena Headey , som spelar karaktären Cersei Lannister dök upp.

– Gör som jag, kommentera ”fire” och res era glas till det här isblocket, sa hon.

Andra som dök upp för ett heja på fansen att hjälpa till med smältandet var Nikolaj Coster-Waldau , som spelar Jamie Lannister och Gwendoline Christie som spelar Brienne of Tarth .

Då är premiären

Bara fyra minuter in i sändningen följdes is-smältningen av över 80 000 människor. Efter en bara kvart gick dock livesändningen ner, trots att isen ännu inte smält. Det här fick nyfikna fans att gå i taket. Efter tre försök lyckades HBO tillslut smälta isblocket.

Att använda sig av just is och eld är en tydlig ledtråd kring vad den nya säsongen kommer att handla om. Redan sedan slutet av sjätte säsongen kryllade det av fanteorier som pekade på att karaktären Daenerys skulle kriga mot fienden i norr, The white walkers.

När isen tillslut smält framkom det att det nya datumet är den 16 juli 2017. I Sverige släpps avsnitten samtidigt som i USA, men på grund av tidsskillnaden är det då den 17 juli i Sverige.

Efter att datumet visats syntes en trailer för säsongen där en röst sa: ”Det finns bara ett krig som räknas. Det stora kriget. Och det är här”. Samtidigt visades skulpturer på bland annat drakar.

Den nya säsongen ska bestå av sju avsnitt, istället för tio som det brukar vara.

