Paolo Roberto: ”En Kafka-liknande situation”

Profilen: ”Ett litet skämt har tagit helt orimliga proportioner”





Efter omdebatterade bröstskämtet - nu svarar Paolo Roberto på kritiken.

”Har hamnat i en Kafka-liknande situation, där ett litet skämt har tagit helt orimliga proportioner, skriver han på sin Instagram .

Paolo Roberto hamnade i blåsväder efter sitt bröstskämt på Instagram .

Ungefär en vecka före internationella kvinnodagen publicerade kokboksförfattaren och tv-profilen en bild med texten ”Boobs prove that men can focus on two things once”. Det vill säga: ”Bröst är beviset på att män kan fokusera på två saker samtidigt”.

Inlägget sattes under lupp i svenska medier. Och den 8 mars diskuterade Filip och Fredrik huruvida orden var sexistiska eller inte tillsammans med Gudrun Schyman i Breaking News.

”Orimliga proportioner”

Nu svarar Paolo Robert på kritiken - och menar att uppmärksamheten kring skämtet tagit orimliga proportioner. I dag publicerar han en ny bild, den här gången på en soluppgång i kärleksstaden Positano på italienska Amalfikusten, med följande text:

”Att försöka förklarar mitt skämt är som att försöka läsa tidningen i en storm... Har hamnat i en Kafka liknade situation där en litet skämt har tagit helt orimliga proportioner.... Lätt att bli arg och bitter på svensk media när man på Svensk statstelevision bli kallad macho, sexist och allmänt korkad...Men ilska löser inget, bygger inget men kan förstöra allt! Ilska blir som att greppa glödande kol för att kasta på någon annan. Du kommer också bränna dig själv... Så nu skiter jag i skitsnackare, moralister och genus poliser. Idag blir det jobb med mina företag där jag i två av förtagen har kvinnlig VD och i ett så har jag kvinnlig styrelseordförande. Bjuder på en soluppgång över Positano staden där kärleken föddes”.