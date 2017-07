Angelina Jolie: ”Det blev hemskt”

Talar nu ut om skilsmässan från Brad Pitt











HOLLYWOOD

I september i fjol lämnade Angelina Jolie sin make, Brad Pitt.

Nu talar hon för första gången ut ordentligt om brytningen som blev en världsnyhet.

– Det har varit den tyngsta perioden och det är först nu vi kommit upp till ytan för att hämta luft, säger hon.

Angelina Jolie tacklar ämnet i en stor intervju i det kommande numret av Vanity Fair .

Den 42-åriga filmstjärnan och sexbarnsmamman uppger att hennes och Brad Pitts äktenskapsproblem kulminerade sommaren 2016.

– Det blev hemskt, säger hon i intervjun innan hon ändrar sig och vill byta ut beskrivningen ”hemskt” till, ”saker blev svåra”.

Det var under samma period som hon slutförde arbetet med kommande filmen, ”First the killed my father”, ett drama som hon regisserade och som utspelas i Kambodja.

Grälade med parets son

I september havrerade allt när en berusad Pitt råkade i storgräl med parets äldste son, Maddox , 15, ombord på ett privatplan från Frankrike till USA.

När planet landade sparkade Jolie enligt Vanity Fair ut Pitt, 53.

Efter skilsmässoansökan flyttade hon, Maddox och de fem andra barnen, - Pax , 13, Shiloh , 11, Zahara , 12, och tvillingarna Vivienne och Knox , 9 – till en hyresvilla i Los Angeles. Därefter köpte hon en lyxvilla med sex sovrum och tio badrum i Los Angeles-stadsdelen Los Feliz för närmare 200 miljoner kronor.

– Det var ett stort steg framåt för oss och vi gör vårt bästa för att läka som en familj, säger hon.

Fick hälsoproblem

För Jolie ledde den tunga perioden till hälsoproblem. Hon drabbades bland annat av ansiktsförlamning, som hon nu har återhämtat sig från.

– Ibland sätter sig kvinnor i familjer sist, tills det går ut över den egna hälsan.

Hon förnekar att det var familjens kringflackande liv som ledde till brytningen.

– Vår livsstil var inte på något sätt negativt. Det var inte problemet.

Om relationen med sitt ex är hon fåordig.

– Vi bryr oss om varandra och vår familj. Vi jobbar båda mot samma mål.

Sedan uppbrottet har hon fokuserat på barnen.

– Jag har försökt bli riktigt bra på att bara vara hemmamamma, städa bort hundbajs, diska och läsa godnattsagor.

”Viktigt att gråta i duschen”

När det gäller de egna känslorna uppger stjärnan som är dotter till skådespelarna Jon Voight och Marcheline Bertrand att hon för barnens skull försökt hålla dem under kontroll.

– När jag växte upp oroade jag mig mycket för min mamma. Jag vill inte att mina barn ska behöva oroa sig för mig.

– Jag tycker att det är viktigt att gråta i duschen och inte inför dem. De behöver känna att allt ska bli bra även om man själv inte är säker på det.

Hon tacklar i intervjun också tillståndet i dag och säger att hennes barn är och har varit ”mycket modiga”.

– Alla läker från händelserna som ledde till skilsmässoansökan. Sen förtydligar hon uttalandet.

– De läker inte från skilsmässan. De läker från… livet, från saker i livet.

Hennes och Pitts skilsmässa har inte avslutats. I ansökan begär Jolie enskild vårdnad om barnen.

LÄS OCKSÅ Vännerna uppger: Hon är Brad Pitts nya kärlek