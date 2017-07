Bianca Ingrossos diss – mot Prins Carl Philip

Prins Carl Philip hade särskilda krav när han levde festivalliv i helgen.

Nu sågar Bianca Ingrosso, 22, prinsens beteende på Summer on-festivalen i Båstad.

– Mitt från ingenstans så fylldes vårt bord med cirka 10 stycken äldre män som skymde vår syn till festivalen och som bad oss stå still och lugna ner oss, skriver hon på sin blogg .











”Wahlgrens”-profilen Bianca Ingrosso och hennes vänner var på Summer on-festivalen i Båstad i fredags kväll när evenemanget fick Bernadotteskt besök.

På sin blogg berättar Bianca att Prins Carl Philip klev in på nattklubben Pepe's Bodega för att roa sig kungligt. Samtidigt började hans sällskap började ställa krav på den festande omgivningen.

”Mitt från ingenstans så fylldes vårt bord med cirka 10 stycken äldre män som skymde vår syn till festivalen OCH som bad oss stå still och lugna ner oss. Visade sig vara Prinsen och hans gäng med livvakter”, skriver hon.

”Gå någon annanstans”

Beteendet uppskattades inte av Bianca Ingrosso.

”Går man in på någons bord och tar över all plats så vi varken kunde dansa, ha kul eller se något av festivalen så kan man inte riktigt be dessa människor lugna ner sig tycker jag. Då får man gå någon annanstans, även fast du är prins”, skriver hon på sin blogg.

Nöjesbladet har sökt Bianca Ingrosso.

Hovet avstår från att kommentera händelsen.

