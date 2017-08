Dr Alban fyller 60 – firar med Stenmark och Brolin i Dubai



Artisten Dr Alban fyller 60 år i dag.

Och det firar han kungligt tillsammans med många kända ansikten på lyxig födelsedagsfest i Dubai.

Några av gästerna är skidlegendaren Ingemar Stenmark, tidigare fotbollsproffset Tomas Brolin och artisten Jessica Folcker.

– Det är stabilt, säger Dr Alban om firandet till Nöjesbladet.

Artisten Dr Alban bjuder in till 60-årsfirande i Dubai.

På gästlistan finns bland andra sångaren Ankie Bagger , tidigare Fröken Sverige Annika Duckmark , skidlegendaren Ingemar Stenmarck , fotbollsproffset Tomas Brolin , artisten Jessica Folcker och pingisgiganten Mikael ”Äpplet” Appelgren.

– Det är stabilt. Vi valde att komma hit för att vi inte ville ha regn eller mygg. Här finns allt som vi vill göra, berättar han när Nöjesbladet når honom på telefon.

”Glad och lycklig”

Han är mitt uppe i efterfesten. Firandet har varit fullspäckad. Han anlände till Dubai på måndagen, och åker tillbaka hem igen om två dagar. Födelsedagsveckan har varit fullspäckad med olika aktiviteter – restaurangbesök, helikopterflygningar, sol och bad. Han har festat kungligt med upp till 40 släktingar, familjemedlemmar och vänner, några av dem mer kända än andra.

– Det är härligt. Det känns bra att kunna fira på det här sättet, säger han och fortsätter:

– 60 fyller man inte varje dag. Jag är frisk och utan problem, det ska man vara glad över. Man ska vara glad och lycklig och tacka gud för det.

På söndagen avrundar han och sällskapet med en båttur. På måndag åker Dr Alban hem igen – med ett semesterminne han sent ska glömma, menar han.

– Nu ska Tomas (Brolin, reds anm.) gå och lägga sig, nu måste jag ge honom en kram, säger Dr Alban och avslutar samtalet.

Stor på 90-talet

Alban Uzoma Nwapa eller Dr. Alban, som är hans artistnamn, flyttade från Nigeria till Sverige för att studera till tandläkare. För att få en extrainkomst vid sidan av studierna började han med musik, men det blev snabbt en heltidssysselsättning.

Han arbetade bara som tandläkare i ett år innan han släppte sitt första album ”Hello Afrika” 1991. Under 90-talet hade han hits med låtar som ”It’s my life” och ”No coke”.

1999 bildade han kvartetten Friends In Need tillsammans med vännerna Mattias Frisk , Tomas Brolin och Björn Borg . Gruppen släppte bara en skiva, ”Alla vi”, i vilken Dr Albans klassiska uttryck ”det är stabilt” myntades.

Nu har han lutat sig tillbaka och är ledig stora delar av tiden. Han har dock synts i Melodifestivalsammanhang på senare år: 2014 ställde han och Jessica Folcker upp med bidraget ”Around the world”. Han har även deltagit som låtskrivare till Dinah Nah s bidrag ”Make me (la la la)” 2015 och ”One more night” 2017.