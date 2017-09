Sångaren försökte flyga med pistol – togs av polis

Måste betala hisnande 6,8 miljoner kronor i borgen



1 av 2 | Foto: DAN STEINBERG / AP R-STEINBERG Wes Scatlin.

Wes Scantlin, sångare i Puddle of Mudd, greps med en luftpistol när han skulle gå ombord på flygplanet.

Bandet tvingades ställa in en spelning till följd av gripandet.

Borgen låg på inte mindre än nästan 6,8 miljoner kronor.

Det var i lördags som Wes Scantlin , 45, greps på flygplatsen LAX i Los Angeles , rapporterar TMZ .

Enligt tidningen ska det ha handlat om flera brottsanklagelser men det var vapeninnehavet som ledde till gripandet. Han försökte gå ombord på flygplanet med en luftpistol.

Fick ställa in spelningen i Texas

Scantlin och de övriga bandmedlemmarna i rockbandet Puddle of Mudd, som är kända för låten ”Let the bodies hit the floor”, skulle åka till Texas. Där skulle de genomföra en spelning på lördagskvällen.

Men på grund av att sångaren satt frihetsberövad var de tvungna att ställa in spelningen.

Oklart om borgen har betalats

Det är oklart om Wes Scantlin har betalat borgen på nästan 6,8 miljoner kronor.