The Boppers-stjärnan om sin sommar med Chuck Berry: ”Övermäktig känsla”







Han var lynnig, en stjärna ut i fingertopparna och oberäknelig på scen.

Så säger Peter Jezewski från The Boppers om Chuck Berry, som spelade fyra konserter tillsammans med rockikonen 1989.

– Under vår konsert i Åhus tog han plötsligt upp publik på scenen, jag trodde att scenen skulle rasa. Det var ett jäkla drag i honom, säger han till Nöjesbladet.

”Chuck Berry kan börja från vilken låt som helst från Nat King Coles repertoar.”

Så stod det i ett brev som The Boppers mottog från Chuck Berrys svenska fanclub 1989. Den sommaren skulle de spela fyra konserter tillsammans med legendaren som gick bort under gårdagen, och de kunde inte tro att det var sant.

– Man var ju helt ifrån sig. Om man rangordnade idolerna stod Elvis högst upp, men sedan var det ju helt klart Chuck Berry, säger Peter Jezewski , 59, basist och en av sångarna i The Boppers, till Nöjesbladet.

Repeterade aldrig

Brevet från fancluben var till en hjälp på det sättet att det fick bandet att inse hur oberäknelig han var på scen. Men det var inte så att det fick dem att börja öva Nat King Cole-låtar.

– Nat King Cole har ju hundratals låtar, och vilken det kunde vara kunde man ju inte räkna ut. När vi spelade med honom visste vi aldrig vilken låt han skulle spela eller vilken tonart det kunde bli. Det var aldrig så att vi fick en lista eller ens repetera innan. Det var bara att gissa sig fram hur man skulle spela. Han var lynnig och kunde byta tonart mitt i en låt, så man fick vara på alerten för att hänga med.

Ingen konsert var den andra lik. Hade han en konsert spelat en låt i tonarten H, kunde han spela samma låt i tonarten C i nästa. Det var ingen idé att försöka memorera något, berättar Jezewski. Första gången de spelade ihop klev han bara upp på scenen och skakade hand med alla i bandet, innan han gick fram till micken och sa ”a one, a two, a one, two, three, four..” och så var det igång. Utan förvarning om vilken låt som skulle komma.

– Under vår konsert i Åhus tog han plötsligt upp publik på scenen, jag trodde att scenen skulle braka. Jag tror det var 200 personer på scenen då. Det var ett jäkla drag att spela med honom. En övermäktig känsla.

Fick beröm av legendaren

Konserterna var i Stockholm, Hede, Åhus och på Gotland, till vilka Berry körde själv i egen Mercedes, berättar Jezewski. Det gjorde att de inte träffade honom mycket utanför scenen. Men det gjorde de i Stockholm.

– Han berömde mig och sa att ”You have a good eye for music”. Att jag kan hänga med i musiken utan att jag visste vad det var för låtar. Det var stort. Han var väldigt trevlig.

Vid ett tillfälle fällde legendaren en kommentar som gjorde The Boppers-medlemmen både förvirrad och förtjust.

– Mitt under en låt kommer han fram till mig och säger ”Now we go Jamaica”. Jag fattade ingenting, och så började han lira ”Island in the sun” eller något sådant. Det är ett av mina bästa minnen med honom, för det var så otippat. Och väldigt rockigt. Han var verkligen en stjärna ut i fingertopparna.

Chuck Berry blev 90 år gammal.