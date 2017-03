Höll graviditeten hemlig för produktionen

Janni Larsson: ”De blev väl inte jätteglada”







Janni Larsson fick reda på att hon var gravid precis innan avresan till ”Mästarnas mästare”.

Till en början visste ingen i produktionen om att hon väntade barn.

– När jag berättade det för produktionen blev de väl inte jätteglada, säger hon till Nöjesbladet.

Världsmästaren i brasiliansk jiu-jitsu, Janni Larsson , som är en av deltagarna i årets säsong av ”Mästarnas mästare” är gravid. Om en månad ska hon och mannen Simon Ezban Grützmeier ha sitt första barn.

– Det är ju en stor grej med en bebis. Det är helt otroligt. Man börjar ju fundera på vad man egentligen givit sig in på. Det är skräckblandad förtjusning, säger hon till Nöjesbladet.

När hon tackade ja till att vara med i programmet var hon inte gravid. Det var i September, strax innan avresan till Portugal, där programmet spelas in, som hon upptäckte att hon väntade barn. När det ökända delmomentet ’eltävlingen’ spelades in var hon i vecka sju. I programmet valde hon att hoppa över tävlingen och motiverade det med ’hälsoskäl’. Senare under dagen berättade hon för de andra deltagarna att det var för att hon är gravid.

Höll graviditeten hemlig

För Nöjesbladet berättar Janni att ingen i produktionen visste om att hon väntade barn. Men efter att ha pratat med en kvinna i produktionen som tyckte att hon skulle berätta valde hon att gå ut med det.

– Jag hade egentligen bara tänkt säga att ’kommer eltävlingen är jag inte med’. När jag berättade det för produktionen blev de väl inte jätteglada men de var inte sura heller. Vi hade en sjukskötare med så vi diskuterade det.

Janni är utbildad läkare. För henne var det självklart att välja bort tävlingen med elstötar med tanke på barnets säkerhet. Tanken att hoppa av programmet slog henne.

– Men jag skrev mitt bachelorprojekt om träning under graviditet. Man ska inte gå på maxstyrka när man är gravid de första månaderna. Det gäller att lyssna på kroppen och att träna är ingen fara. Men jag visste att kommer elen kan jag inte vara med.

SVT: En överraskning

Hon upplevde inte att tävlingsgrenarna var speciellt extrema.

– Det är egentligen inte någonting som var värre än en vanlig träningsregim för mig. Jag gick runt och blev helgalen de första dagarna för det kände som att man inte fick göra något fysiskt.

På SVT bekräftar man att produktionen inte visste om graviditeten.

– Det kom som en överraskning för oss, säger Anders Wistbacka , projektledare för Mästarnas Mästare, till Nöjesbladet.

Enligt Anders fanns dock aldrig några tvivel kring att inte låta Janni fortsätta.

– Vi diskuterade aldrig om vi skulle låta henne vara med i tävlingen eller inte. Vi pratade om nyheten men inte som att det skulle vara ett problem. Hon får ju bestämma själv, som alla deltagare. Det är ingenting vi kan ha åsikter kring, säger han.