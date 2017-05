Tv-profil döms till livstid för våldtäkt

Will Hayden, känd från realityserien ”Sons of guns” döms till livstid för våldtäkt mot barn.

Tv-profilen ska ha förgripit sig på två flickor i 12-årsåldern.

Will Hayden , 51, dömdes till livstid två gånger plus 40 år i torsdags, skriver Daily Mail . Han har synts i Discovery Channels realityserie ”Sons of Guns”.

Hayden ska ha våldtagit två flickor som vid tidpunkten för brotten var elva och tolv år gamla. Våldtäkterna ska ha skett upprepade gånger under flera år, både i tv-profilens hem i Greenwell Springs, Louisiana och i hans bil.

Det första offret utsattes i början på 90-talet och den andra flickan 2012 och 2014.

La ner serien

Enligt distriktsåklagaren har Will Hayden inga möjligheter att få villkorlig dom eller förkortat straff. Själv nekar han till alla anklagelser.

Hayden är sedan tidigare anklagad för att ha förgripit sig på sin dotter. Efter att misstankarna nådde offentlighetens ljus valde Discovery Channel att lägga ner ”Sons of Guns”.

– På gund av de allvarliga och hemska anklagelserna mot Will Hayden har vi bestämt oss för att avbryta all framtida produktion av ”Sons of Guns” och lägga ner serien, sa produktionen till E News.

