Här säger Chris Cornell farväl

Chris Cornell tog fansen i hand på sista konserten timmen innan han dog







Här tar Chris Cornell farväl av sina fans vid sin sista spelning någonsin.

Mindre än en timme senare hittades han död i sitt hotellrum.

– Det är galet, alla är chockade, säger ett fan som var med på konserten i Detroit.

Chris Cornell , 52, är död.

Rockstjärnan hittades död på sitt hotellrum på MGM Grand Hotel mindre än en timme efter sin sista konsert.

Den sista låt han sjöng på Fox Theatre i Detroit var Soundgardens egen ”Slaves and bulldozers” tillsammans med Led Zeppelins låt ”In my time of dying”.

– Visste han om att han gjorde sin sista spelning? När han sjunger just den låten som den allra sista måste man undra om han inte tänkte på just det, säger Mike Dziama som var med på konserten i Detroit.

Under spelningen verkade han uppspelt över att vara i Detroit, men missade också en del sångpartier.

– Han var inte helt med. Rättsläkare meddelade i går att Cornell begick självmord – mitt i bandets USA-turné.

Berättade om svåra tiden

Konserten avslutades klockan 23.15. Cornells fru ska enligt källor till flera amerikanska medier strax därefter ha blivit orolig för honom och ringt en säkerhetsvakt som fick bryta sig in i hotellrummet. På golvet i badrummet hittades rockstjärnan.

Chris Cornell dödförklarades på platsen strax efter midnatt.

En talesperson beskriver dödsfallet som ”plötsligt och oväntat”. Chris Cornells familj uppges vara chockade.

Han har tidigare talat öppet om sitt missbruk som eskalerade efter att Soundgarden splittrats. År 2003 tillbringade han två månader på en rehabiliteringsklinik.

I en intervju med Nöjesbladet 2012 berättade han om de tuffa åren.

– Den enda mörka sidan av det, och den enda riktigt djupa kris som jag har upplevt, var det kaos som uppstod ur ett liv som hade tagits över av sprit och droger.

Frontfigur för grunge

Efter en tuff barndom med trubbel i skolan, depressioner och droger, blev musiken viktig för Chris Cornell.

Han grundade 1984 bandet Soundgarden tillsammans med Kim Thayil och Hiro Yamamoto . Bandet gjorde stor succé med skivor som ”Badmotorfinger” och ”Superunknown” och blev en av grundbultarna i den alternativa, ångestfyllda och ofta politiskt kritiska hårdrockscen som exploderade i Seattle i början av 90-talet och kom att kallas grunge.

Tillsammans med grungens andra frontfigurer – Pearl Jams Eddie Vedder , Nirvanas Kurt Cobain och Alice in Chains Layne Staley – tog han Seattlemusiken ut i världen.

I en intervju med Nöjesbladet 2013 berättade Cornell att han ångrade sättet bandet hade splittrats på 1997:

– Jag har lärt mig en läxa. Så länge alla lever kommer vi att köra på, sa han.

Chris Cornell hade också en framgångsrik solokarriär. Bland annat gjorde han ledmotivet till

James Bond-filmen ”Casino Royale” med låten ”You know my name”.

I slutet av mars förra året spelade han i Konserthuset i Stockholm.

Chris Cornell efterlämnar sin dotter Lillian Jean , 16, samt sin fru Vicky Karayiannis och deras barn Toni , 12, och Christopher , 11.