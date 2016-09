Petra Mede efter succéerna: ”Divan faller ihop”

Det första som händer när Nöjesbladet möter Petra Mede, 46, är att hon vill byta plats. Hon ser bättre ut om hon får filmas från en annan vinkel.

Efter att hennes manager piffat till hennes hår flera gånger kan vi börja intervjun om vilken diva hon blivit.

Fyra gånger har hon varit programledare för Guldbaggegalan, en gång för Melodifestivalen. Två gånger har hon lett Eurovision song contest och när tävlingen fyllde 60 år var hon och Graham Norton värdar. Dessutom har hon haft det prestigefyllda uppdraget som julvärd.

Med de största programmen på cv:t är det inte konstigt att Petra Mede blivit en diva. Men divalaterna fanns redan under uppväxten som präglades av uppmärksamhet och kärlek.

Divaförebilder

Som förebilder har hon Diana Ross, Liza Minelli, Barbra Streisand och Shirley Bassey. Citatet ”I am big. It's just the pictures that got small” från Petras favoritfilm ”Sunset Boulevard” sammanfattar Petras idé om hur en riktig diva är.

– Det är något charmigt med den lite bedagade divan. Där livet kanske gått ifrån henne men hon sitter ändå där och tror att allt handlar om henne, säger hon.

Är det så du kommer bli?

”Livet är ganska knivigt”

Intervjun tar plats alldeles nedanför Maximteaterns scen där Petra Mede kommer sätta upp sin föreställning ”Den ofrivilliga divan”.

– Det är lustigt för jag har uppträtt för många personer i mina dagar, och många samtidigt, men ändå är det läskigt med en sån här föreställning där det inte kommer vara 205 miljoner tittare, säger hon.

Showen beskrivs som personlig, naken och intim, med mycket skämt och djupa funderingar. Petra är en person som grubblar på det mesta och hela tiden.

– Jag önskar ibland att det inte vore så. Jag tycker man alltid är i moraliska och filosofiska dilemman om hur man ska agera som människa. Det är sällan saker är svart eller vitt, utan man befinner sig i en väldig gråzon hela tiden. Jag tycker livet är ganska knivigt.

När är livet som mest knivigt?

Avgörande relationer

Hemma har Petra dottern Adeline, 3, så just nu känner hon sig väldigt behövd. Fram till att Adeline får egna vingar.

– Jag får hoppas jag inte blir någon sån där mamma som inte kan släppa taget. Även om det nu ser ut som att det blir så, säger hon.

Relationen till sin dotter och andra viktiga personer i hennes liv är det enda som är meningsfullt. Någon större mening med livet tror hon inte existerar.

Mindre fula ord

I samband med humorshowen firar Petra Mede 10-årsjubileum som ståuppkomiker. En karriär som började väldigt anarkistiskt och med grova ord. Många älskade hennes framtoning medan andra inte alls tyckte om det.

– Det har aldrig varit ett självändamål för mig att alla ska älska mig. Utan jag gör det jag gör och på det sättet som jag tror på och tycker är bra. Det är jätteroligt om det uppskattas men inte till vilket pris som helst, säger hon.

I dag är Petra inte lika grov i mun. Det är en del i hennes komiska utveckling.

Utan ”Kristallen”-nominering

När nomineringarna till tv-priset ”Kristallen” offentliggjordes den 16 augusti fanns inte Petra Mede med. Detta trots internationella hyllningar för sina insatser under Eurovision song contest tidigare i år. Däremot nominerades Petras parhäst från musiktävlingen, Måns Zelmerlöw.

– Det är väl alltid roligt att få priser, men just i år känner jag att jag fick den stora egoboosten när 15 000 människor skanderade mitt namn i Globen. Det var ett pris som heter duga, säger hon.

Petra menar Eurovision song contests andra semifinal.

Men när musikfesten tog slut slocknade strålkastarna, jublet tystnade och de som passat upp henne försvann.

Hur mår divan då?

– Det är då divan faller ihop som den sköra lilla fågelunge hon är längst inne.

”Den ofrivilliga divan” har premiär på Maximteatern i dag, den 16 september. esc 2016 Så skyddas Petra från smärtorna