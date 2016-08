”Har inte min välsignelse”

Det blir skådespelerskan Natasha Bassett som får äran att porträttera huvudpersonen i tv-bolaget Lifetimes skildring av superstjärnan Britney Spears. Tv-filmen som än så länge bär titeln ”Britney” har premiär under 2017, skriver EW.

”Britney” ska handla om hennes kometkarriär på pophimlen – hur Britney Spears blev en superstjärna på slutet av 90-talet med singlar som ”Hit me baby one more time” och ”...Oops I did it again”. Men också om hennes turbulenta period under 2007, med påstått missbruk och psykisk ohälsa. LÄS OCKSÅ PLUS ”De fettsög Britney i största hemlighet”

”Kommer inte bidra”

Nu går Britney Spears ut med att hon inte ställer sig bakom filmprojektet.

– Britney kommer inte bidra till detta i någon form, säger hennes talesperson till EW.

Inspelningen av ”Britney” ska börja i september. Regisserar gör Leslie Libman som tidigare gjort avsnitt av ”NCIS” och ”Vampire Diaries”.

Britney Spears släpper sitt nionde album ”Glory” fredagen 26 augusti. LÄS OCKSÅ Britney Spears liv blir tv-drama – hon gör rollen