Radioprofilen fick dela scen med The Sugarhill Gang

Mitt under arbetsdagen i Radiohuset i Stockholm överraskades SR-profilen Katarina Hahr när hon fick veta att den legendariska hiphop-gruppen Sugarhill Gang i byggnaden. Hon tog då tillfället i akt och gick fram för att hälsa på medlemmarna.

– Vi står och snackar lite och efter en stund berättar jag att jag är blind, och då blir de väldigt berörda, säger hon.

Under samtalet kommer det fram att gruppmedlemmen Wonder Mike är blind på ett öga, och de två får stark kontakt. Samtalet slutar med att gruppen bjuder in Hahr till deras spelningar som ägde rum på klubben Fasching i onsdags och torsdags.

”Det är helt sjukt”

Uppskriven på Sugarhill Gangs gästlista kommer Hahr till klubben, passerar den långa kön och hamnar längst fram i publikhavet. Spelningen startar och stämningen är på topp.

– Plötsligt är det någon som tar mig i armen och tar upp på mig på scen. Så plötsligt står jag där och dansar till den sista låten, ”Rapper's delight”. Och vi kör länge liksom, det är helt sjukt, säger Katarina Hahr.

Tillsammans med Wonder Mike, Master Gee och Hendogg, dansar och sjunger Hahr inför ett kokande Fasching. En upplevelse hon beskriver som ”helt overklig”.

”Rolling stones-klass”

– Den farten och den energin de har och hur de får igång en publik, för mig är det Rolling stones-klass. Det är samma energi. De är otroligt duktiga på att få igång människor. Och det jag tyckte var så fint med dem var att de var så varma killar, säger hon.

Lever du i ett lyckorus nu?

– Ja! Jag har nästan inte sovit någonting. Det var så svårt att landa efter det där, säger Katarina Hahr.

Gruppen Sugarhill Gang slog igenom 1979 med låten ”Rapper's delight”. Ofta beskriven som den första stora hiphop-låten.

