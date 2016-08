Zara Larsson snuvades på priset

Svenska superstjärnan Zara Larsson var nominerad i kategorin ”Best new artist” i nattens Music Video Award. Priset gick till det amerikanska bandet DNCE.

När du låg och sov som bäst glittrade det riktigt ordentligt på MTV-galan i New York. Under livesända MTV Video Music Awards premieras de artister som lyckats allra bäst under året som gått. I natt gick den 33e:a galan i raden av stapeln på Madison Square Garden. Galan var proppfull av stjärnor. Kanye West var där och orerade, Britney Spears gjorde ormcomeback på galan och Beyonce fick pris och visade självklart var dansskåpet ska stå. Finpriset, ”Michael Jackson Video Vanguard Award” gick till sångerskan Rihanna.

