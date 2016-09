Amy Schumers häcklare talar ut: ”Var berusad”

Komikern Amy Schumer uppträdde under onsdagskvällen på Hovet i Stockholm, och endast några minuter in i showen blev hon häcklad av en man i publiken.

En åskådare började gapa på engelska att hon borde visa brösten. Amy Schumer möttes av publikens jubel och fick mannen att bli utslängd. En händelse som har blivit en världsnyhet och även fått viral spridning.

”Hur hon körde över mig var klockrent”

Men det förekommer också spekulationer, bland annat på Twitter, om att häcklaren är en skådespelare, och att angreppet mot Schumer är riggat.

Bland annat Carolin Dahlman, politisk redaktör i Kristianstadbladet, spekulerade i TV4:s ”Nyhetsmorgon” under fredagsmorgonenn.

– Känns som att det var planterat för att visa ”så här ska vi tjejer hantera trakasserier och påhopp”, säger Carolin Dahlman i TV4.

Men nu har Sveriges radio, som enda nyhetsmedium, fått en intervju med häcklaren som är anonym. Det rör sig inte om en skådespelare.

Personen är en man som ofta går på standup-evenemang, och hade druckit alkohol innan Amy Schumers show.

– Jag var berusad och på tom mage. Min berusade hjärna tyckte att det vore kul att häckla lite, säger han.

– Hur hon körde över mig var klockrent och det var precis det som jag var ute efter, fortsätter han.

”Folk tror att jag sa fler sexistiska påståenden”

Han förklarar också att det finns vissa missförstånd i vad han faktiskt sa, efter ”gör om det där så får du skrika till personer på parkeringsplatsen”.

– I still you love you anyways, skrek jag. Folk tror att jag sa fler sexistiska påståenden, det stämmer inte, fortsätter han.

Efter att han hade blivit utkastad fortsatte mannen att festa.

Många har reagerat starkt på sexismen som Amy Schumer utsattes för.

En av dem är Mia Skäringer, 39, som själv satt i publiken.

I ett inlägg på Facebook beskriver hon hur hon satt tyst med knuten hand i fickan och tänkte:

"Har du någon gång fått en kuk nerkörd i din hals mot din vilja. Eller blivit knullad när du varit medvetslös? Har du cyklat hem utan trosor mitt i natten med blygdläpparna svidande mot sadeln för att någon spolat ner dina trosor i toaletten (efter att han knullat dig när du var medvetslös.)", skriver hon.