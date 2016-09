Följ Kristallenfesten hos Aftonbladet

HELA LISTAN: Här är alla nominerade

De kan vinna Kristallen:

Årets barn- och ungdomsprogram

Familjen Rysberg, SVT, Nordisk Film TV

Livet i mattelandet, UR, Patrik Sthlm

Läsmysteriet, UR, UR

Min bror kollokungen, SVT, Bob Film & Bleck Film

Tusen år till julafton, SVT, Thelma & Louise

Årets dokumentärprogram

Det är inte så dumt att bli gammal: Livet börjar vid hundra, SVT, SVT

Gåtan Christer Pettersson, TV4, Stål television

My life my lesson, UR, Film and Tell

Taikon, SVT, Gellert Tamas Filmproduktion

Trevligt folk deluxe, Kanal 5, Nexiko/Thelma & Louise

Årets dokusåpa

Bachelor, Sjuan, Warner Bros

Bonde söker fru, TV4, Fremantle Media

Jakten på storsäljaren, Kanal 5, Strix

Mästarnas mästare, SVT, Meter

Ung & bortskämd, TV3, Baluba

Årets fakta- och aktualitetsprogram

Absolut svensk, SVT, SVT

Breaking News, Kanal 5, Nexiko

Det handlar om dig, UR, UR

Nyhetsmorgon, TV4, Nyhetsbolaget

Vi kallas tiggare, SVT, SVT

Årets granskning

Den hemliga kontrollen - Kalla Fakta, TV4, Nyhetsbolaget

Dokument inifrån: Experimenten, SVT, SVT

Uppdrag granskning: Legitimerad, SVT, SVT

Uppdrag granskning: Panama-dokumenten, SVT, SVT

Årets humorprogram

Boy Machine, TV4, FLX

Full Patte, SVT, Eyeworks

Inte OK, TV3, FLX

Partaj, Kanal 5, Baluba

Solsidan, TV4, FLX/Jarowskij

Årets kvinnliga skådespelerska i en tv-produktion

Alexandra Rapaport (Gåsmamman), Kanal 5

Cilla Thorell (Det mest förbjudna), SVT

Djuangjai Hirunsri (30 grader i februari), SVT

Maria Kulle (Fröken Frimans krig), SVT

Shima Niavarani (Boy machine), TV4

Årets livsstilsprogram

Det sitter i väggarna, SVT, Titan

Ska vi göra slut?, Kanal 5, Nexiko

Skilsmässohotellet, Sjuan, Warner Bros

Sommar med Ernst, TV4, OTW

Vänligen Lars Lerin, SVT, Nexiko

Årets manliga skådespelare i en tv-produktion

Johan Rheborg (Solsidan), TV4

Jonas Karlsson (Boy Machine), TV4

Kjell Bergqvist (Springfloden), SVT

Kjell Wilhelmsen (30 grader i februari), SVT

Krister Henriksson (Modus), TV4

Årets realityprogram

Gift vid första ögonkastet, SVT, Baluba

Gympaläraren, SVT, Nexiko

Heja Sverige, TV4, Nordisk Film TV

Jorden runt på 6 steg, Kanal 5, Nexiko

Parneviks, TV3, Elk Entertainmnent

Årets tv-drama

Black widows, TV3, Moskito

Bron, SVT, Filmlance & Nimbus Film

Det mest förbjudna, SVT, GötaFilm

Gåsmamman, Kanal 5, Endemol Sverige

Modus, TV4, Miso Film

Årets tv-personlighet

Dagny Carlsson (Det är inte så dumt att bli gammal), SVT

Karin Laserow (Bytt är bytt), TV4

Lars Lerin (Vänligen Lars Lerin), SVT

Miriam Bryant (Så mycket bättre), TV4

Patrik Andersson (Trevligt folk deluxe), Kanal 5

Årets underhållningsprogram

Berg & Meltzer på Oscars, Kanal 5, Fremantle

Eurovision Song Contest – finalen, SVT, SVT

Let’s Dance, TV4, Mastiff

På spåret, SVT, SVT

Så mycket bättre, TV4, Mastiff

Årets program

Gympaläraren, SVT, Nexiko

Jorden runt på 6 steg, Kanal 5, Nexiko

Så mycket bättre, TV4, Mastiff

Parneviks, TV3, Elk Entertainment

Årets kvinnliga programledare

Carina Berg och Christine Meltzer, Kanal 5

Gina Dirawi, SVT

Tilde de Paula Eby, TV4

Malin Gramer, TV3

Årets manliga programledare

David Hellenius, TV4

Filip Hammar och Fredrik Wikingsson, Kanal 5

Måns Zelmerlöw, SVT

Patrick Grimlund och Magnus Hedberg, TV3

Årets sport-tv-profil

Anna Brolin, TV4

Johanna Ojala, SVT

Karin Frick, Kanal 5

Frida Nordstrand, TV3