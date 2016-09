Schulman och dottern visade matlagning – möttes av hat

Under lördagskvällen valde Calle Schulman att sända live på Periscope hur han och dottern lagar mat. Det dröjde dock inte länge förrän grovt rasistiska påhopp och öknamn på dottern började trilla in via kommentarfunktionen.

Flera användarnamn

Kommentarerna publicerades under flera olika användarnamn och när Calle Schulman ser att de fortsätter trilla in under sändningen, väljer han efter några minuter att avbryta.

– Vi struntar i det, hörs han säga till sin dotter i sändningen.

På motfrågan ”Varför” från dottern, svarar han att de inte ska sända mer för att det finns nättroll.

Calle Schulman valde, innan han stängde ner sändningen, att peka finger åt skärmen ihop med sin dotter.

Förstörde glädjen

Efter att sändningen avslutades har Calle Schulman meddelat på Instagram att han lägger ner.

”Det blev inte så roligt att göra matprogram när rasister kom in och skrev saker om min dotter. Hoppas att jag på något sätt kan få veta vilka ni är. Kanske kan någon av er hjälpa mig spåra upp dem? Det blir inga mer sändningar nu. All glädje är borta.”

Andra Instagramanvändare reagerar med besvikelse på att sändningen urartade, och väljer att visa Calle Schulman sitt stöd.

”Jag blir så ofantligt besviken på hur folk beter sig! Jag avskyr hur folk inte förstår att människor har lika värde! Vad i allsindar spelar hudfärg för roll?” skriver en person.

En annan skriver:

”Folk är fan sjuka som hoppar på ett BARN!! Fyfan”