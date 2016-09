Schyffert och El Refai är årets komiker 2016

Under den svenska standupgalans 15års-jubileum tilldelades bland annat Nour El Refai och Henrik Schyffert pris för de skrattsalvor de lockat fram under året.

Nu har årets starkaste insatser inom svensk standup comedy prisats.

Svenska standupgalan hölls ikväll för femtonde året i rad i Lund.

Nour El Refai som bland annat turnerat under 2016 med sin scenföreställning ”En komisk depression” tog hem titeln som ”Årest kvinnliga komiker” med motiveringen:

”En av våra mest mångsidiga underhållare, som roat oss på tv och scen och visat att hon behärskar alla former av humor. Rolig, smart och med ett personligt tilltal som berör har hon visat att hon är störst just nu.”

Samma pris fast i den manliga kategorin tilldelades kollegan Henrik Schyffert med motiveringen ”Han visar respekt för de minsta scenerna och dominerar de största. Alltid på tårna med mycket smartness och en smula snusk. Ingen killing längre utan stora bocken Bruse.”. Schyffert har under året bland annat medverkat under Melodifestivalen och turnerat med föreställningen ”ÄGD - Vad kostar ett rikare liv?” tillsammans med Fredrik Lindström i bland annat New York och London.

”Jag är sååååå glad” skriver en upprymd Nour el Refai på sin Instagram under en bild av henne själv glatt poserande med sitt pris tillsammans med en lika glad Schyffert.

Gardell vann hederspris

Övriga priser tilldelades Carl Stanley för ”Årets nykomling”, Tankesmedjan i P3 för ”Årets media” Måns Möller och Özz Nûjen för ”Årets föreställning” (”Sveriges Historia”).

Juryns hederspris gick i år till Jonas Gardell med orden ”Multitalangen som med både skarpt intellekt och visuellt kroppsspråk varit ett riktmärke för svensk humor under 30 år"