Hennes turnébuss började brinna

Hon har precis dragit igång sin turné i USA men stötte på motstånd direkt. Beth Harts, 44, turnébuss började brinna mitt på motorvägen när de var på väg till turnéns andra spelning i Las Vegas. Ingen uppges ha kommit till skada vid branden och konserten kommer genomföras som planerat den 9 september.

”Alla är okej och redo för att åka ut på vägarna igen”, skriver skivbolaget på sin hemsida.

Beth Hart slog igenom med sin låt ”LA song” år 2000 och är just nu aktuell med sin nya skiva som, ironiskt nog, heter ”Fire on the floor”. Albumet släpps den 14 oktober.