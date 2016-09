Skaparen slår hål på Grease-teorin

Många av oss har sjungit med i textraden ”I saved her life, she nearly drowned” (Jag räddade hennes liv, hon drunknade nästan) från Grease-klassikern ”Summer Nights”. Inte visste vi då att den här textraden kan vara nyckeln till filmen mysteriska slut – scenen där Danny och Sandy kör en flygande bil rakt in i himlen.

Fans till filmen har börjat diskutera om det var så att Danny faktiskt inte räddade Sandy. Kanske är hon död? Det här, menar konspirationsteoretikerna, skulle förklara den minst sagt förvirrande avslutningsscenen. De tror att filmen egentligen utspelar sig i Sandys hjärna, den unga australiensiskan ska ha hamnat i koma av att nästan drunkna.

Dessutom frågar Sandy Danny i början av filmen ”Är det här slutet?” och han svarar ”Nej, det här är bara början”. Ooooo.

Författaren förnekar

Det har pratats om teorin ett tag men den fick ny kraft när kändisar som Sara ”Buffy” Michelle Gellar skrev om det på sin Facebooksida. Flera internationella medier har sista veckan skrivit om Sandys vara eller icke vara.

Nu har Jim Jacobs, författaren till boken som också skrivit musikalen med Warren Casey, uttalat sig om teorin. Han nekar. Till TMZ säger han att Sandy är i allra högsta grad levande. Han lade till att det mest intressanta fenomenet runt Grease är att den fortfarande är så pass populär efter 40 år.

