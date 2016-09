Måns Zelmerlöws franska succé

Svenske Måns Zelmerlöws "Should've gone home" är den tredje mest spelade låten på fransk radio just enligt Le Parisien som beskriver honom som en Justin Timberlake från kylan som "ska få Frankrike att smälta", skriver Sydsvenskan.

Den franska tidningen hyllar även Zelmerlöws och Petra Medes programledarinsats i årets Eurovision Song Contest. "En duo full av talang, humor och uppfinningsrikedom", skriver de.

Måns Zelmerlöws sjunde album, vars titel ännu inte är känd, kommer i november. Skivans första singel, "Hanging on to nothing", släpptes den 26 augusti.

