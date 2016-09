Björn Skifs sjukskriven

Det var i slutet av augusti som Björn Skifs, 69, svimmade i sitt hem och fick föras till sjukhus med ambulans. Timmarna innan stod han på scen tillsammans med Tommy Körberg, 68, och sjöng i showen ”Revanchen på Skansen”.

Är sjukskriven

Läkarna har fastställt att Skifs har problem med blodtrycket men har ännu inte kunnat förklara varför han svimmade av. Nu är han sjukskriven, vilket Expressen var först med att rapportera om.

– Det är samma vila som han var ordinerad när han kom hem från sjukhuset härom veckan. Han vilar upp sig och mår bättre och bättre, skriver producenten Åsa Holmgren i ett sms till Nöjesbladet.

Ska vila en månad

Skifs ska vara sjukskriven en månad från det att han kom hem, meddelar Åsa Holmgren.

Efter att Skifs svimmat av tvingades han ställa in helgens kommande föreställningar. Han lät då hälsa via procudent Åsa Holmgren att han är ledsen över situationen och publikens besvikelse. Sjukskrivningen kommer inte göra att Skifs behöver ställa in fler shower, meddelar Åsa Holmgren Nöjesbladet.