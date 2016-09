Peter Jöback inför premiären: ”Nervöst att göra den på svenska”

I kväll gör Peter Jöback ”The phantom of the opera” på hemmaplan.

Peter Jöback, 45, är minst sagt rutinerad när det kommer till att spela fantomen som bor under operan i Paris. Totalt har han genomfört cirka 400 kvällar med ”The phantom of the opera” på Her Majesty's Theatre i London och på The Majestic Theatre i New York.

Trots vanan är det svårt att slappna av.

– Jag kommer säkert vara jättenervös på premiären, det brukar jag alltid vara, säger Peter Jöback.

Det är en omställning att plötsligt sjunga på svenska, säger han.

– Vi har haft så roliga repetitioner, både jag och Emmi Christensson, när man helt plötsligt börjar sjunga på engelska, för det sitter i muskelminnet på något sätt. Det är väldigt kul att få återupptäcka karaktären på sitt eget språk, säger han.

”Jag vill hitta sårbarheten”

Peter Jöback, som i tidigare intervjuer har sagt att han kan identifiera sig med Fantomen, säger att han tycker om sin karaktär.

– Jag tycker att det är en komplex och spännande person. Jag ville verkligen utgå från ”the absuded child”, att han är född med en missbildning, har blivit hånad och absued hela sitt liv och vad gör det med en person?, säger han och fortsätter:

– Jag tycker att det är en komplex och spännande person. Jag ville verkligen utgå från "the absuded child", att han är född med en missbildning, har blivit hånad och absued hela sitt liv och vad gör det med en person?, säger han och fortsätter:

– Jag vill försöka hitta sårbarheten i den man han har blivit och det övergivna barnet som finns där någonstans. Hans enorma självcentrering. Hans besatthet av Christine. Jag skulle inte kalla det för en kärleksrelation, utan en besatthet. Han vill ha hennes skönhet. Han har givit henne hennes röst och därför är hon hans. I hans sjuka hjärna.

”Barnen är stolta”

”The phantom of the opera” har tidigare satts upp på Oscarsteatern, där den visades i sex år. Senaste föreställningen var för 21 år sedan.

Nu finns det alltså återigen möjlighet att se Andrew Lloyd Webbers berömda musikal i Sverige – på Cirkus i Stockholm, där Peter Jöback och resten av ensemblen kommer att hålla till i ett år framöver.

Samtidigt planerar Peter Jöback att slutföra sitt nya album med låtar på engelska. Han har också planer på att ta ut sin arenashow ”I love musicals” på världsturné, efter sin succé i Japan. Men det får bli efter ”Fantomen”-året.

Peter Jöback har även gjort en hel del tv-roller, senast i thrillern ”Modus”.

Hur hinner du med allt?

– Det låter mycket när du säger det, men det handlar om planering och jag gör ju inte allt samtidigt. Världsturnén kommer inte att bli i flera månader, det blir nog mer en vecka här och där som man åker. Det är väl ungefär som ett normalt hemmajobb, bara att man gör det någon annanstans.

Får man ihop det som småbarnsförälder?

– Absolut, vi är ju fyra föräldrar. Det hoppas jag att vi ska göra, men barnen kommer ju alltid först.

Kommer barnen på premiären?

– Nej, de är två och tre så jag tror inte att Fantomen är rätt grej för dem. Men jag har visat några gånger från inspelningar, så de är stolta.