Lindarw skyddar sina kända älskare

Men Christer Lindarw väljer att skydda sina mest berömda kändisälskare i nya självbiografin ”This is my life”.

Nej, han outar inte sina kända älskare.

Christer Lindarw hintade i ”Stjärnorna på slottet” att många svenska kändisar borde vara oroliga den dag han skriver sina memoarer. Men nu kan de alla andas ut.

– Det finns en och annan som skulle bli lite nervös, sa han i SVT:s program som sändes i januari 2012.

LÄS OCKSÅ Hotar avslöja sina älskare i biografin

Show- och bokpremiär

I morgon har han premiär på After Darks avskedsshow ”This is it” på Rondo i Göteborg och i går släpptes självbiografin ”This is my life” i butik.

Han skriver om genombrottet med After Dark, hur den trendsättande dragshowgruppen var nära konkurs efter att ha lurats av sin samarbetspartner, konflikterna med parhästen Lasse Flinckman som på 80-talet fick dem att helt sluta prata med varandra under en period.

– Man kan inte skriva en bok som bara är glitter och glamour rakt igenom. Däremot avslöjar jag inga älskare. Det teasade jag lite om i ”Stjärnorna på slottet”, men sen kände jag att jag inte vill vara så cheap, säger Lindarw.

LÄS OCKSÅ Lindarw får bokkontrakt

”Vill inte vara billig”

Han är mitt uppe i de sista repetitionerna inför showpremiären. Sen väntar bokmässan nästa vecka.

– Flirtar man hade med kända personer var under ett förtroende. Det var mellan dem och mig. Jag vill inte vara så billig nu och sälja ut dem och avslöja namnen för att få lite tidningsartiklar, säger han.

Har någon hört av sig och varit oroliga när de fick höra att boken var på gång?

– Nej, ingen. Jag tror att de litar på mig.

Christer Lindarw, som ofta målats ut som den eviga singeln skriver ändå i boken om ett par förhållanden med en namngiven popartist och en då gift finansman.

”Barnen vet inte om att vi hade en flirt”

– Men de grejerna är inget som varit hemligt. De som jag inte nämner är mycket mer kända och lever kanske med familj och barn, där jag känner att jag varken vill skada honom eller familjen eller barnen som kanske inte alls vet om att vi haft en flirt, säger Lindarw.

I stället skriver han om hur han blev ombedd av Grace Jones att ordna droger på en nattklubb i Stockholm på 80-talet och hur prinsessan Lilian, medvetet eller inte, stal en peruk av honom.

– Jag känner att är boken inte intressant nog om mitt liv och karriär än att det ska hänga på att jag måste berätta om några slags relationer som är lite spektakulära, ja då får det väl vara då, säger han med ett skratt.