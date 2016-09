Här får Swift en dos av sin egen medicin

Den handlar liksom om en situation om som jag trodde var en bra grej. Men sen visar det sig att man mår bättre när det är över, säger han.

Texten innehåller bland annat följande rader:

”Why wait to say, at least I did it my way? Lie awake two faced, but in my heart I understand.”, sjunger han.

”I made my move and it was all about you. I feel so far removed. You are the one thing in my way”.

Calvin, 32, och Taylor gjorde slut i maj, efter 15 månader tillsammans. Han uppgavs ha blivit hel chockad när bilder dök upp på hur hon plötsligt dejtade Tom Hiddleston.

Men den relationen blev ännu kortvarigare för sångerskan. Hon och Hiddleston satte punkt i början av september.

