Charmian Carr har somnat in

Charmian Carr, känd från ”The sound of music”, har dött.

Det var i lördags som Charmian Carr somnade in i Woodland Hills i Kalifornien, enligt en familjemedlem till skådespelaren. Carr ska ha dött i sviterna av en ovanlig form av demens.

Mest känd är Charmian Carr för sin roll som Liesl Von Trapp i succémusikalen ”The sound oc music”. Där framförde hon den populära låten ”I am sixteen going on seventeen”.

Musikalen i sig fick stora framgångar och vann fem Oscars för bland annat bästa film och bästa musik. Utöver vinsterna var filmen nominerad i ytterligare fem kategorier.

Lämnade filmbranchen

Tillsammans med Anthony Perkins syntes hon även i filmen ”Evening primrose”.

Efter sin medverkan i musikalen lämnade hon filmbranschen för att bli inredningsdesigner. Något hon också gjorde stor karriär inom med klienter som Michael Jackson.

Charmian lämnar två barn, fyra barnbarn och fyra syskon efter sig.

Hon blev 73 år gammal.

