Här delar Kent sina minnen med fansen

Via sitt officiella twitterkonto avslöjade Kent under tisdagkvällen att de släppt en enorm tidslinje där bandet delar med sig av sin historia från starten den 16 maj 1999.

Tidslinjen som de kallar för ”Kentipedia” innehåller mängder med bilder från Kents karriär. Bland annat albumomslag på alla skivor och bilder på när bandmedlemmar chattar på en gammal turkos macdator år 2000.

Första spelningen

På Kentipedian finns stora händelser utmarkerade, som när bandet valdes in i ”Swedish hall of fame” under januari 2016t. Likaså datumet under 2015 då sista albumet började spelas in i New York samt invigningen av Tele 2 Arena år 2013.

Även bandets första spelning år 1990 i Lindesberg finns utmarkerad.

Fansen kan bidra

Tanken med ”Kentipedian” är också att fansen själva ska bidra med sina egna minnen. På tidslinjen går det att välja ett specifikt datum och ladda upp en bild eller ett filmklipp och sedan skriva en kort beskrivning till minnet.

Minnen går att dela på Kentipedian fram till årskiftet. Därefter ska den fungera som en minnesplats där bilder och anekdoter finns kvar, meddelar bandet i inledningen av Kentipedian.

