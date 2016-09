SVT:s ”Allt för Sverige” kan vinna Emmy

I realityserien ”Allt för Sverige” har tittarna fått följa ett gäng svenskättade amerikaner som för första gången sätter sina fötter på svensk mark. Deltagarna kämpar i olika utslagstävlingar och till slut finns bara en vinnare kvar, som får det efterlängtade priset att träffa sina svenska släktingar.

I dag blev det klart att den senaste säsongen, vilket var seriens femte, har blivit nominerad till internationella Emmy-priset, skriver SVT.

Snart premiär för ny säsong

Programmet, som leds av Anders Lundin, tävlar mot brasilianska ”Adotada”, brittiska ”Googlebox” och Sydkoreanska ”I can see your voice” i kategorin Non-Scripted Entertainment.

Prisutdelningen sker i New York den 21 november.

Den sjätte säsongen av ”Allt för Sverige” har premiär den 23 oktober.