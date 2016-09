Därför gör Måns succé – i Frankrike

Måns Zelmerlöw, som inte lyckades få några framgångar med Eurovisionvinnaren ”Heroes” i Frankrike har nu istället gjort succé i landet med uppföljningssingeln ”Should've gone home”.

Allt tack vare ett tips från fransk radio.

– Det är en kille som är högt uppsatt på en radiostation i Frankrike som verkligen ville få in mig där som undrade om jag inte kunde testa att göra en fransk version av ”Should've gone home”. Så jag fick hjälp med översättningen, som nästan blev bättre än originalet. Den låg etta på radiolistan i Frankrike, förra veckan tror jag det var, säger han.

Måste spela låtar på franska

Enligt fransk lag 40 procent av låtarna som spelas på franska radiostationer vara på det egna språket. Måns franska version har alltså gett honom en genväg in på spellistorna. Och att han behärskar språket visade han ju också när han programledde Eurovision song contest.

– Man får inte göra franska tv-program om man inte kan prata språket. Det är ju ett land där det i princip är omöjligt att slå för engelsktalade artister om du inte är på Justin-nivå. Det var nog det sista landet i Europa som jag trodde att det skulle funka i, säger Måns Zelmerlöw.

Nu har han precis spelat in en delvis fransk version även av senaste singeln ”Hanging on to nothing”.

– Det är precis över 50 procent som är på franska. Det är vad som krävs, säger han och skrattar.