”Lika ojämn som en norrländsk landsväg”

Det flyger en massa rykten genom arenan.

Justin Bieber är sjuk. Kanske förkyld, eller något. Han kraxar och hostar ordentligt när han försöker prata mellan låtarna.

Om det stämmer vet jag naturligtvis inte.

Men det skulle i alla fall vara en förklaring till berg och dalbanan som den kanadensiska popstjärnan levererar.

Bieber är känd för att uppträda med ryggen mot publiken, ena handen i fickan och en ”Are you talking to me?”-blick. Och ibland ska mikrofonen mest vara en accessoar som han håller i handen.

Men vid flera tillfällen verkar han inte riktigt närvarande. Dansarna virvlar runt, musikerna hamrar på med allt de har, pyrotekniken brinner och Justin står mest och tittar.

Det är kraftlöst och oengagerat på ett sätt som går bortom simpel arrogans och slöhet.

Tur då att han har världens mest entusiastiska publik. Och hitsinglar som inte går att argumentera mot.

Popularitet går ibland att mäta i siffror. Och när det gäller siffror tornar Bieber upp sig som megabyggnaden Burj Khalifa i Dubai.

Justin Bieber blev den första artisten som passerade tio miljarder visningar på Vevo. Bara singeln ”Sorry” har över 1,8 miljarder visningar på Youtube.

Det säger kanske inte så mycket. Men när man börjar jämföra med andra världsstjärnor från förr och nu klarnar bilden.

Katy Perrys ”Roar” har 1,5 miljarder visningar. ”Love the way you lie” med Eminem och Rihanna har 1,1 miljarder. ”Halo” med Beyoncé stannar på den i sammanhanget blygsamma siffran 429 miljoner. Medan ”Billie Jean” med Michael Jackson och ”Enter sandman” med Metallica har krattat in 238 respektive 103 miljoner.

Sedan 2009 som har Justin dessutom sålt över 100 miljoner skivor. Och det under en tid då just den försäljningen har varit mer dödförklarad än jazz.

Majoriteten av konsertens låtar är hämtade från senaste och fjärde albumet ”Purpose”.

Före ”Purpose” var musiken ofta vaniljglass. Låtarna hade glänsande vita tänder och en nallebjörn i famnen. Missförstå mig inte — ”Baby” och ”Boyfriend” är två fantastiska popsinglar, men det är genom ”Purpose” som Bieber går från ungt superfenomen till artist.

Blandningen av tropical house, EDM-effekter och popmelodier som fångar ens uppmärksamhet vare sig man vill det eller inte har fullt rättvist gett honom en ny och större respekt utanför ”Belieber”-bubblan.

Att över hälften av konsertens låtar är från senaste skivan visar tydligt var Justin har sitt fokus.

Med Beyoncés uppvisning på Friends arena i färskt minne – Bieber boxas inte i samma viktklass. Där uppe är han inte ännu.

Konserten har också en obegriplig paus mot slutet. Och Justins långa trumsolo, eller vad man nu ska kalla det för, är fruktansvärt roligt på ett sätt som kanske inte riktigt var meningen.

Men Bieber glänser i flera av balladerna. ”Baby” är fullständigt knäckande rakt igenom. Och ”Sorry” ligger inte långt efter.

Få lyckas över huvud taget skapa ett lika stort och lyckligt popkaos bara genom att stå still i en Metallica-t-shirt. Men jag tror att Justin Bieber har haft bättre kvällar den här turnén.

Många brukar jämföra honom med Michael Jackson. Men på Tele 2 stannar den jämförelsen i att båda två har ägt en apa.

Låt för låt:

”Mark my words”

Justin Bieber hissas sakta upp genom ett hål i golvet och upp till taket. Publikens vrål dränker autotunemelodin. Han ritar bland annat ett hjärta på kubens plexiglas. Mycket mer händer inte i konsertens intro.

”Where are Ü now”

Konserten EDM-exploderar i ett massivt gympass, till musik signerad Diplo och Skrillex. Energin i publiken vet inga gränser. Beatsen är lika hårda som Biebers Marilyn Manson-t-shirt.

”Get used to it”

Magnifik låt. Bieber gör dock en sorts ”Anton Ewald”. Det vill säga ”sjunger” delar av låten med mikrofonen nere vid midjan.

”I'll show you”

Suveränt genomfört slow jam. Refrängen, en känsloladdad gejser, grillar fansens hjärtan.

”The feeling”

Energifattig version där Bieber mest släntrar runt och pekar utan att sjunga. Dansarna som hänger på linor framför bildskärmen är behållningen.

”Boyfriend”

Låten har seriös swagger. Men i slutändan ytterligare ett exempel där Bieber lägger stämbanden på hyllan och låter ett backing track göra jobbet. Det ser rätt bekvämt ut.

”Cold water”

Justin gör en smått imponerande cover på företeelsen ”kille med akustisk gitarr sitter ensam kvar på festen i soffa”. Versionen av Major Lazers låt hörs nästan genom publikens allsång. Nästan.

”Love yourself”

Ett akustiskt långfinger till ett ex. Ögonblicket när Justin öppnar upp stämbanden ordentligt och överröstar 40 000 skrikande fans är trollbindande.

”Been you”

Känns mest pliktskyldig.

”Company”

Den kanadensiska superstjärnan och dansarna flyttar upp på en scen som svävar över publiken. Scenen innehåller naturligtvis en studsmatta. En av de bästa låtarna från ”Purpose” behandlas dock som en axelryckning.

”No sense”

Och plötsligt uppträder Justin som om den aktuella låten är det viktigaste han gjort. Han tar i så att han svävar fram 30 centimeter över golvet till blixtrande och djupa trapbeats.

”Hold tight”

Biebers trummis verkar lite understimulerad. Han sitter i skuggorna och fyller den lugna låten med blixt och dunder och muller. Mer heavy metal än soul.

”No pressure”

Textraden ”Put my key in the ignition” — ingen översättning behövs här — känns precis som musiken som en hyllning till soulkungen R Kelly.

PAUS

”As long as you love me”

Pausen hjälpte inte. Bieber ser frånvarande ut.

”Children”

EDM-eufori fungerar alltid eftersom publiken står i centrum, inte artisterna på scen.

”Life is worth living”

Justin sjunger framför ett hav av lysande telefoner. Han verkar spara krafterna till balladerna.

”What do you mean?”

Låten är löjligt catchy. Publiken är skogstokiga. Justin? Han kopplar av.

”Baby”

”Who's wanna be my baby?” Gissa. Refrängen håller Jackson 5-klass. Här visar Bieber var hela konserten kunde befinna sig – 20 meter upp i luften, utan säkerhetslinor.

”Let me love you”

Samarbetet med DJ Snake. Det tropiska housebeatet är det enda som hörs genom det monumentala publikjublet.

”Purpose”

”Absolute power ballads 2016”. Efter att Bieber sjunkit ner genom golvet rockar bandet som om det var 1986. Kvällens version blir en inkörsport till... White Lion.

Extranummer

”Sorry”

Singeln har 1,8 miljarder visningar på Youtube av en anledning. Till publikens stora förtjusning sjunger Bieber ”Sorry” i ett regn som klistrar fast hans vita och genomskinliga t-shirt på huden. Ett tag står han still och blundar i vattenfallet. Han slänger av sig plagget, tackar Jesus och det är slut.