Lady Gaga klar för finalen i Super Bowl

Nu är det klart: Lady Gaga blir huvudnummer under halvtidspausen för stundande storfinalen i amerikanska Super Bowl som äger rum den 5 februari nästa år meddelar NFL. I oktober släpper stjärnan sitt nya efterlängtade album "Joanne", som blir det första från artisten på tre år.

Flera rykten

Ryktena om vem som skulle leda den klassiska showen har varit många, bland annat har Adele nämnts som en storkandidat, men stjärnan förnekade under en konsert att det skulle vara aktuellt.

"Den showen handlar inte om musik, och jag kan inte dansa eller framträda på det sättet de vill, men de har frågat och jag har svarat nej", säger hon till sina fans.

Det har även pågått flera kampanjer i sociala medier för att få storstjärnor som Kanye West och Chris Brown att ta scenen i paus, men de får nu alla se sig överglänsta av Lady Gaga.

Sågs av över hundra miljoner

Förra årets show där bland annat Coldplay, Beyoncé och Bruno Mars framträdde sågs av mer än hundra miljoner människor världen över, och Lady Gaga sållar sig nu till den exklusiva skaran av superstjärnor som spelat under den stora halvtidspausen. Tidigare har namn som bland annat Madonna, The Who, Bruce Springsteen, Michael Jackson och Prince spelat. Vilka andra stjärnor som kommer att få gästa Lady Gaga på scen under den stundande finalen är fortfarande inte avslöjat.