De samlar in pengar – kan tvingas ha vakter

Samir Badran, 26, och Viktor Frisk, 21, är två av de profiler som valts ut för att göra utmaningar för att samla in pengar till Världens barn. Popduon ska knacka dörr på fyra gator med målet att smala in så mycket pengar som möjligt. Gatorna är utspridda över hela Sverige och finns i städerna Västerås, Falun, Sandviken, Sundsvall och Umeå.

– Vi är astaggade och vi känner att vi har stort inflytande på människor och tror att vi kan göra ett bra jobb. Vi ska göra allt för att samla in så mycket pengar som möjligt. När jag och Samir väl går in för något blir det väldigt bra, säger Viktor Frisk till Nöjesbladet.

”Bra på att övertala människor”

Samir Badran instämmer.

– Jag och Viktor är ganska bra på att övertala människor. Speciellt om det är för en bra grej. Jag vill att de här barnen ska ha det bäst. Ju bättre vi gör detta, desto bättre får världens barn det, säger han.

Det finns dock en viss oro hos Badran att besöka Västerås eftersom att det blev stökigt förra gången han rullade dit med sin turnébuss.

– Jag var ute i Västerås i en minut och precis då var det två snubbar som bad mig att dra därifrån och det var nära på att bli slagsmål. Så det är klart att man känner sig lite hotad.

Ska ha vakter

Efter att Badrans vänner gått emellan lugnade sig situationen. Inför kommande dörrknackning i Västerås kan duon få ha vakter med sig.

– Jag hade ingen vakt när jag var där. Nu har vi vakter. Det snackades som att vi skulle ha två vakter med oss i närheten hela tiden. Det kan ju behövas för man vet aldrig vad man stöter på, säger Samir Badran.

Förhoppningarna nu är att dörrknackningarna i Västerås ska gå betydligt lugnare till.

Om du plingar på min dörr och jag öppnar och undrar vem du är, vad säger du då?

– Jag skulle säga 'Hej, jag vill vinna den här tävlingen och jag vill att de här barnen ska få det riktigt bra. De har ingen mat för dagen, kan du swisha över 10 lax?'.

