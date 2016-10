Steven Avery vill att Brad Pitt spelar honom i film

I en intervju med Dr. Phil berättar han om sina drömmar, skriver Us Weekly . – Förr eller senare så kommer all sanning komma fram, säger han i intervjun.

Steven Avery, 54, känd från Netflix-serien ”Making a murderer” har gjort en intervju med tv-profilen Dr. Phil McGraw, 66, skriver Us Weekly.

Avery sitter i fängelse, dömd för mordet på fotografen Teresa Halbach.

I intervjun berättar han bland annat om drömmen att hans liv ska bli filmatiserat. Huvudrollen vill han ska göras av Brad Pitt, 52, skriver Us Weekly.

Pitt har skapat stora rubriker under september efter att det blivit känt att Angelina Jolie, 41, tar ut skilsmässa. Enligt källor till TMZ beror beslutet bland annat på att Pitt varit aggressiv mot barnen.

”Sanningen kommer fram”

I fallet med Teresa Halbach dömdes även Averys brorson Brendan Dassey till fängelse. Han ska efter långa processer i flera domstolar bli släppt. Enligt Us Weekly berättar Avery i intervjun att han hoppas på samma öde.

– Sanningen kommer fram, förr eller senare så kommer all sanning komma fram, säger han i intervjun med Dr. Phil, skriver Us Weekly.

Vill gifta sig

Intervjun gjordes på telefon, genom att Avery ringde sin nya fästmö Lynn Hartman från fängelset. Paret förlovade sig efter att ha känt varandra i 8 månader, skriver Us Weekly.

– Jag har inte varit kär i hela mitt liv. Det här är inte samma sak som med de andra. Allt är helt annorlunda med henne. Jag vill vänta med att gifta mig med henne tills jag är ute ur fängelset, och jag tror inte att det är så långt borta, säger Avery i intervjun.