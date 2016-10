Män pistolhotade Kim Kardashian

Kim Kardashian West blev under söndagsnatten pistolhotad i ett hotellrum i Paris.

Enligt uppgifter till CNN ska realitystjärnan Kim Kardashian West ha blivit mordhotad i sitt hotellrum i Paris under söndagskvällen. Hon ska enligt nyhetsbyrån klarat sig utan fysiska skador.

”Uppskakad”

”Kim Kardashian West pistolhotades i sitt hotellrum i Paris under kvällen av två maskerade män utklädda till poliser. Hon var uppskakad med blev inte fysiskt skadad”, säger Kim Kardashian Wests talesperson Ina Treciokas till CNN. LÄS OCKSÅ PLUS Klanen Kardashian for dummies–karta

Lämnade konsert

Maken Kanye West stod på scenen i New York när han nåddes av beskedet. Han avbröt showen och informerade att han var tvungen att lämna på grund av ”familjeproblem”.

Kim befinner sig just nu i Paris med mamman Kris Jenner och systern Kendall Jenner för att besöka modeveckan.

Det här är inte första otäcka händelsen som drabbat Kim i Paris. Hon blev i förra veckan påhoppad av en man som försökte pussa på hennes rumpa. LÄS OCKSÅ Efter Swiftbråket - Kim och Kanye riskerar tre års fängelse

Artikeln uppdateras...