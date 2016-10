Här blir skådespelarna Borg och McEnroe

Inspelningarna av filmen ”Borg vs McEnroe” pågår för fullt just nu. Den handlar om Björn Borgs liv och hans rivalitet med John McEnroe under Wimbledonfinalen 1980.

Filmen har premiär 2017, men redan nu släpps bilder på hur Sverrir Gudnason ser ut när han ikläder sig rollen som den svenske tennislegendaren. Vi kan även se Tuva Novotny som Mariana Simionescu (senare Borg) och Hollywoodstjärnan Shia LaBeouf som Borgs amerikanske nemesis.

Kolla in skådespelarnas upseendeväckande förvandlingar i bildspelet.