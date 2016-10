Pernilla och Bianca om sin intima relation - sover i samma säng

En är en rutinerad och folkkär sångerska. En är bloggare och före detta ”Let’s dance”-deltagare. Båda är uppvuxna i hårt bevakade kändisfamiljer.

I den nya realityserien ”Wahlgrens värld” bjuder Pernilla Wahlgren och dottern Bianca Wahlgren Ingrosso in till sin vardag med resten av familjen i huset på Lidingö utanför Stockholm.

I dag har mor och dotter en intim relation, men så har det inte alltid varit. Under Biancas tonår duggade bråken tätt.

– Det var en jobbig tid. Bianca är skilsmässobarn med allt var det innebär och tonåren var jobbiga för att det var svårt som mamma att sätta gränser. Ena dagen är man en pain in the ass, andra dagen är man asskön, säger Pernilla. LÄS OCKSÅ PLUS Bianca: ”Vi bråkar väldigt mycket”

”Var familjekonflikter”

Konflikterna berodde också delvis på relationen mellan Pernilla Wahlgren och ex-maken Emilio Ingrosso.

– Det var mycket mer familjekonflikter då, och det är det inte nu. Det var mycket missförstånd förut. Även om vi var bra på att prata var vi inte så bra på att kommunicera. Det har tagit några år att hitta rätt, säger Bianca.

Nu är mor- och dotter-relationen tajt.

– Den bygger väldigt mycket på humor. Jag tycker mamma är den roligaste människan som går i ett par skor. Det har alltid varit viktigt för mig att vara nära min mamma, säger Bianca.

– Bianca är väldigt, väldigt öppen och har aldrig skämts för att fråga mig om saker. Hon tyr sig till mig när hon mår dåligt.

Vill inte prata sex

Både Bianca och lillebror Benjamin, 19, bor fortfarande hemma hos Pernilla och yngsta sonen Theo, 9. Hela familjen sover gärna tillsammans i Pernillas säng.

– Jag har en stor en och åttio säng och när Theo inte är hos sin pappa sover han alltid med mig. Men det är inte så att vi ligger tätt intill varann och kramas, säger Pernilla.

– Mitt eget rum är kaos och jag använder min säng som garderob. Och det är tråkigt att sova själv, säger Bianca.

Kan ni prata om allt?

– Jag kan prata med mamma om allt, säger Bianca.

– Jag vill inte prata för mycket om...

– Sex? inflikar Bianca.

– Nej, där känner jag att Bianca gärna får ställa frågorna, men jag vill inte svara, säger Pernilla.

”Wahlgrens värld” har premiär i Kanal 5 klockan 21.00. LÄS OCKSÅ Familjen krossade Biancas artistdröm