Det är på grund av sjukdom artisten tvingas ställa in hösten och vinterns framträdanden.

Sarah Dawn Finer ställer in sin turné ”Vinterland”.

På Instagram skriver Sarah Dawn Finer, 35, att hon sällan behövt ställa in någonting under hela hennes karriär. Men nu har hon tvingats gjort just det med den kommande turnén ”Vinterland”.

Artisten har drabbats av stämbandspolyper och sjukskrivits av läkare.

”Min röst är mer än mitt jobb, det är min själ. Om jag inte kan skapa musik med den eller använda den på ett hälsosamt sätt just nu, på grund av stämbandspolyper som skadat stämbanden, då finns det inget att göra”, skriver hon på Instagram.

Läkarna säger nej

Sarah har länge försökt rehabilitera skadan men den har trots det inte läkt helt. Läkaren har därför sagt nej till spelningarna.

”Det är svårt att acceptera att ens karriär hänger på två små sköra stämband, men ibland är det bara att acceptera att det inte går. Hälsan kommer först”, skriver hon.

Avslutningsvis berättar artisten att hon är glad att så många ville komma och se henne.

”Jag hoppas såklart att jag får träffa och sjunga för er alla snart igen”, skriver Sarah Dawn Finer.

Arrangören Blixten & Co skriver på sin hemsida att alla köpta biljetter återlöses hos respektive spelställe. Samt att alla som köpt biljett kommer att meddelas via e-post eller telefon.

Än finns inga planer på att planera om turnén då det rörde sig om julkonserter. Sarah Dawn Finers presskontakt Helena Iles hälsar att det viktigaste är att Sarah blir frisk, och att artisten inte har något mer att säga utöver det hon skrivit på Instagram.

LÄS OCKSÅ Operation stoppar rockstjärnans turné